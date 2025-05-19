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會考英數想拿Ａ＋＋ 最多只能錯1題

聯合報／ 記者許維寧李芯郭韋綺洪子凱朱冠諭鄭惠仁／連線報導
台北考生在考完國中會考最後一堂英聽應試後，開心步出試場，在陣雨中仍掩不住喜悅心情。記者潘俊宏／攝影
台北考生在考完國中會考最後一堂英聽應試後，開心步出試場，在陣雨中仍掩不住喜悅心情。記者潘俊宏／攝影

國中教育會考昨日落幕，今年會考各科仍屬難易適中，但均具備偏難題型、鑑別度高，預估北市建國中學錄取分數至少需卅四點六分、北一女卅三點八；台南一中廿八點八分、台南女中廿七點六分；高雄中學卅分卅點、高雄女中卅分廿五點。

台北市補習教育事業協會表示，今年試題均側重素養，如社會科歷史時間軸愈拉愈長、地理範圍愈廣，公民議題面向更廣，自然、國文等亦融入圖表判讀，預估今年各科Ａ＋＋容錯題數，國文僅能錯二題，英文、數學科均只能錯一題，自然科和社會科各別只能錯二至三題。

基北區錄取分 估回到二○二三年

華興中學校長曾騰瀧表示，今年考題具鑑別度，加上少子化影響，基北區錄取分數恐比去年下滑，回到二○二二、二三年水準。基北區滿分卅六分，建中預估錄取分數為卅四點六分、北一女卅三點八、師大附中男生卅三點六，女生則為卅三點四，成功高中則預估在卅二點六，中山女高卅一點六。

朝揚教育機構副董事長張秋銘則分析，今年桃園區公立高中錄取人數與去年差異不大，若想錄取武陵高中至少要5Ａ7＋、總積點卅二點，且國文要Ａ＋＋、數學Ａ＋＋較有機會。

補教老師張簡指出，台南區今年報考人數顯著降低十三％，但錄取人數只微降三％，預估今年南一中錄取門檻是二年前的廿八點八分，不過，南女中近年受家長肯定，高分群選擇就讀比率仍高，預估為廿七點六分。

少子化影響大 高雄區勇敢填志願

高名教育事業集團教師李世揚分析，今年雄中雄女錄取分數可能因少子化，加上部分考科比去年難而下降，雄中錄取門檻卅分卅點，高雄女中卅分廿五點，而雄女可能再次出現以4Ａ1Ｂ錄取。又雖然高雄高中職減招、招生名額下降，但減招追不上少子化，建議可更勇敢地填志願。

另外，今年會考計查獲二七九件違規，其中九十五件為提前或逾時作答，其次為考試期間隨身放置非應試用品，共六十四件。會考首日有四件作弊違規，學生左顧右盼疑似想取得鄰座考生答案，昨日自然科再發生一起。全國試務會副主委王延煌指出，考生假裝在摸頭，實際在偷瞄旁邊同學，當場告訴考生違反試場規則，全國試務會會在下周四做最後確認。

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