端午訂房率 苗栗、連江和澎湖3縣逾6成 其餘「蓋牌」

以往連假前，交通部都會公布各縣市訂房率，但今年清明連假起，改為只公布前幾名訂房率縣市，其餘數據全「蓋牌」。端午連假將至，交通部觀光署統計，僅苗栗、連江和澎湖3縣，前2日平均訂房率達6成以上。

至於花蓮縣旅宿住房率目前仍低於3成，相較往年少約3成；屏東恆春半島初估有6成以上。觀光署說，公布訂房率，主要提供連假交通疏運參考，國旅狀況應以觀察每季變化較準確。

今年端午連假5月30日至6月1日訂房率，5月30日澎湖縣71.94%、連江縣68.41%、苗栗縣67.87%；5月31日苗栗縣65.40%、連江縣64.46%；6月1日連江縣65.78%。其中，前2日平均訂房率達6成以上，依序為苗栗縣66.64%、連江縣66.44%、澎湖縣62.18%。

觀光署分析，連江縣單日及平均訂房率均逾6成，應該是與馬祖藍眼淚季節有關；苗栗縣端午活動及澎湖花火節也吸引遊客，提高訂房率。

對於18縣市及全台平均訂房率均「蓋牌」，觀光署說，此為連假15天前預估訂房率，近年民眾改變訂房習慣，常接近假期才安排出遊並訂房，預估會再提高。

花蓮縣目前旅宿住房率不到3成，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，假期第一天旅館住房率不到3成5、第2天1成5、收假日連1成都不到，以往3天連假前2至3周住房率都會逾5成，目前和往年相比至少差3成以上。

旅宿業者分析，5月要繳稅，是國旅淡季，且連假期間房價較貴，部分遊客等晚鳥優惠，這幾年通常要等到連假前一周才會陸續有住房訂單。

屏東縣民宿協會理事長余松華說，恆春半島目前初估6成以上。琉球住宿率也不錯，一名餐飲業者說，上訂房網站看，琉球民宿都剩下高價位，為迎戰端午連假人潮，餐飲備料也加緊準備，比平日多約3到5倍。