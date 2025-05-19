聽新聞
0:00 / 0:00

端午訂房率 苗栗、連江和澎湖3縣逾6成 其餘「蓋牌」

聯合報／ 記者胡瑞玲王思慧劉星君／連線報導

以往連假前，交通部都會公布各縣市訂房率，但今年清明連假起，改為只公布前幾名訂房率縣市，其餘數據全「蓋牌」。端午連假將至，交通部觀光署統計，僅苗栗、連江和澎湖3縣，前2日平均訂房率達6成以上。

至於花蓮縣旅宿住房率目前仍低於3成，相較往年少約3成；屏東恆春半島初估有6成以上。觀光署說，公布訂房率，主要提供連假交通疏運參考，國旅狀況應以觀察每季變化較準確。

今年端午連假5月30日至6月1日訂房率，5月30日澎湖縣71.94%、連江縣68.41%、苗栗縣67.87%；5月31日苗栗縣65.40%、連江縣64.46%；6月1日連江縣65.78%。其中，前2日平均訂房率達6成以上，依序為苗栗縣66.64%、連江縣66.44%、澎湖縣62.18%。

觀光署分析，連江縣單日及平均訂房率均逾6成，應該是與馬祖藍眼淚季節有關；苗栗縣端午活動及澎湖花火節也吸引遊客，提高訂房率。

對於18縣市及全台平均訂房率均「蓋牌」，觀光署說，此為連假15天前預估訂房率，近年民眾改變訂房習慣，常接近假期才安排出遊並訂房，預估會再提高。

花蓮縣目前旅宿住房率不到3成，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，假期第一天旅館住房率不到3成5、第2天1成5、收假日連1成都不到，以往3天連假前2至3周住房率都會逾5成，目前和往年相比至少差3成以上。

旅宿業者分析，5月要繳稅，是國旅淡季，且連假期間房價較貴，部分遊客等晚鳥優惠，這幾年通常要等到連假前一周才會陸續有住房訂單。

屏東縣民宿協會理事長余松華說，恆春半島目前初估6成以上。琉球住宿率也不錯，一名餐飲業者說，上訂房網站看，琉球民宿都剩下高價位，為迎戰端午連假人潮，餐飲備料也加緊準備，比平日多約3到5倍。

澎湖縣 苗栗縣 觀光署 訂房

延伸閱讀

新城老街幾乎沒人！花蓮端午連假住房率低於3成 旅宿業者分析原因

21家未完成登記 國軍英雄館、香客大樓等落日條款再延5年

不只粽子！「紅龜粿餅乾、三麗鷗法蘭酥」甜甜過端午

端午連假僅3縣市訂房率破6成 觀光署不再公布全台數據

相關新聞

台鐵和仁至崇德間列車強降雨停駛 花蓮秀林鄉和平村明停班課

今天強降雨襲擊東部，台鐵北回線花蓮秀林鄉崇德至和仁路段出現土石流，土石淹過鐵道，導致列車無法通行。台鐵為確保安全，雙向列...

台鐵和仁崇德雙向中斷 交通部出手陸海空疏運齊發

受鋒面與對流影響，今下午4時10分台鐵因和仁至崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，目前北迴線雙向中斷，台鐵除已加開南迴線協助...

台鐵和仁至崇德雙向不通 雙鐵加開班次公路聯防疏運

台鐵北迴線和仁至崇德間受午後雷雨影響，致電車線設備及路線受損，台鐵指出，初估有1支電力桿傾倒，號誌通訊中斷，以及土石淹沒...

旅客反映車廂內有老鼠 北捷：已清消不影響營運

台北捷運公司今天表示，17日下午4時2分菜寮站往迴龍方向列車，有旅客透過對講機反映車廂內有老鼠，行控隨即通知站長處理，後...

花蓮深夜仍有大雨 明天起各地晴朗、午後雷雨更緩和

今天受到鋒面及對流影響，北東出現劇烈降雨，中央氣象署預報員陳姵安表示，花蓮預計到深夜仍有局部大雨，明天起各地多雲到晴，午...

雷雨狂襲！台鐵「崇德-和仁」爆土石流 北回線路斷有家歸不得

超大豪雨侵襲花蓮，土石流泥淹過台鐵路段、電車線斷落，和仁-崇德之間的所有列車停駛，造成南北交通大亂。原本要前往花蓮的乘客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。