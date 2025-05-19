雷雨炸土石淹 台鐵北迴線中斷

午後雷雨轟炸，台鐵北迴線和仁至崇德間軌面昨遭土石泥流淹沒，電車線被沖斷，雙向中斷，一列477次EMU3000新自強號一度卡在途中，最後退回蘇澳新站，南北交通大亂。北台灣基隆嶼，則有2名遊客遭雷擊受傷送醫。

台鐵昨下午4時10分因和仁至崇德間強降雨，湍急河水沖下土石泥流淹過軌面，且因小清水溪橋東線施工，西線48至51k多處電車線受損，導致北迴線雙向中斷，初估有1支電力桿傾倒，號誌通訊中斷，土石淹沒軌面約3000方，台鐵緊急搶修，要視實際受損情況，才能評估搶通時間。

台鐵宜蘭站昨下午湧入人潮，多數是前往花蓮的乘客過不去，在宜蘭站下車等候搶修，也有人原要前往花蓮準備今天上班，因不確定鐵路何時可搶通，決定搭車返回台北，請假不上班。

為確保行車安全，台鐵緊急成立一級應變小組，下行對號列車僅到蘇澳新站，區間車僅到和平，上行列車全於花蓮折返，另加開南迴線往高雄列車，並針對花東往高雄城際列車開放站票，加強疏運花東旅客。

基隆嶼昨下午大雨並打雷，2名遊客登島爬上燈塔旁時遭雷擊，其中43歲男性因感電左手灼傷，並因跌倒右手脫臼，67歲婦人則覺得腿部發麻，身體不適。兩人步行下山，搭乘晉龍號回碧砂漁港安檢站，由救護車送醫。

基市府產業發展處長蔡馥嚀說，基隆嶼之前未發生過雷擊事件，未來遇到對流雲系旺盛等情況，會請船家呼籲登島遊客盡量下山，不要站在高處，以免再發生意外。

54歲吳姓女子與4名親友前天到嘉義縣竹崎鄉獨立山健行，下山行經二號橋往上約100公尺處，吳女遭滾落巨石擊中後摔下邊坡死亡。獨立山步道分為兩個不同路段，意外地點位於右線，昨清晨5時許右線暫停封閉，民眾如須上山須改走左線。