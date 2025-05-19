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舊衣回收箱變調 宜蘭、竹市改資收車

聯合報／ 記者張策邱瑞杰黃羿馨戴永華／連線報導

變賣舊衣是社福團體收入來源之一，回收、管理流程卻是挑戰。有民眾缺乏公德心，把回收箱當垃圾桶，常見破爛內衣褲，甚至被倒廚餘。宜蘭、竹市近年改以環保局資源回收車為主，街頭不見舊衣回收箱，有民眾認為少了髒亂點，也有人嘆不便。

新北市土城區身障自立協會總幹事曾肇基說，回收舊衣約6成整理後外銷，剩餘4成有一半是垃圾，其餘當抹布再利用。他觀察，街頭回收箱常見夾帶廚餘、垃圾，「一包廚餘扔進去，整箱衣服都髒掉了」。

新北市愛心會也是舊衣回收箱的大戶，林姓理事說，難免會遇到惡搞或NG行為，投入廚餘、生鮮等，但也有人很迷糊，連手機、鑰匙、證件都放進去，會設法物歸原主。

新北舊衣回收箱地點常在公園轉角處、大型社區旁，去年修訂管理要點，違規改善期由原本1周至1個月，縮短為2至7天，陸續有9處因影響交通及髒亂被撤銷。板橋華德里長陳寶銓說，舊衣回收箱是便民設施，也照顧弱勢，管理得宜是多贏。

但在竹市、宜蘭街頭，已看不到舊衣回收箱。新竹市環保局2021年取消舊衣回收箱政策，除交給環保局車輛清運，民眾需自行聯繫社福團體。不少民眾仍有舊衣回收需求，紛紛至環保局網站問「能恢復嗎？要回收衣服好難」。

新竹郭姓市民說，街頭舊衣回收箱易生亂象，失去原本美意；孫姓市民說，無舊衣回收箱初期有些困擾，目前則是打包寄給公益團體。

宜蘭縣去年輔導廠商將舊衣再利用作為輔助燃料，增加去化用途，也降低至焚化廠負荷。

宜蘭 新竹 環保局

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