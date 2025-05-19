舊衣回收價低迷 雙北業者嘆夕陽慘業

快時尚、電商市場蓬勃，舊衣回收量攀升，價格卻持續低迷。雙北舊衣回收業者說，疫情前外銷每公斤可賣3至5元，現在只剩1至2元，利潤愈來愈薄，幾乎快走向政府補貼，變成夕陽「慘」業。

環境部表示，近年發展中國家經濟水平提升，二手衣出口行情下降，加上處理舊衣成本拉高，將推動設置智慧分選設施，提高材質辨識及分選效率。

環境部資源循環署統計，去年台灣舊衣回收量約8.2萬公噸，當成二手衣內外銷約3.5萬公噸，作為擦拭布及填充料約2.8萬公噸，當固體再生燃料能源化約1.4萬公噸，0.5萬公噸送焚化廠處理。

全台舊衣回收箱4816個，其中新北市環保局列管2380個，加上清潔隊收運的舊衣，2021年回收量4724公噸，去年衝上新高7798公噸。

走進新北樹林區俊英街一處鐵皮倉庫，200多坪舊衣回收廠熱氣蒸騰，上午9時許，貨車將雙北街頭回收箱的舊衣載回工廠，篩選流水線兩側6名婦人初看品質沒大問題，就放進籃子內，下一輪再細篩。領班林姓婦人在舊衣廠20多年，她說，很多衣物吊牌仍在，根本沒穿過。

72歲湯劍雄從事舊衣業逾40年，他說，40年前台灣經濟起飛，當時大陸經濟較差，台灣二手衣賣對岸很夯，「賣1貨櫃賺2個貨櫃」，近年外銷以東南亞、非洲為主，通常冬衣賣孟加拉、巴基斯坦，夏衣銷往菲律賓等國，次級品送往印度。

「當年是門好生意，如今利潤愈來愈薄，快走向政府補貼了。」湯劍雄說，品質較好的舊衣賣到跳蚤市場，外銷、次級品流向細分類廠，疫情前每公斤賣3至5元，疫情時市場凍結，疫後雖漸回升，但現仍僅每公斤1至2元。

另有回收業者說，沒經分類的舊衣「原料」，賣給同業每公斤6至7元，15年前行情是每公斤15元。

北市一名回收業者說，同業陸續退場，因國外對回收衣物品質要求提高，加上運費等成本墊高，利潤不如當年。無法轉售的回收衣要自行送焚化爐，還要花錢處理，淪為賠本生意。

資源循環署官員表示，時下衣褲多為混紡材質，現行再生技術無法循環再製，加上二手衣出口行情走下坡， 且處理成本攀升，都是業者面臨的挑戰。為推動紡織品資源循環，除鼓勵服飾業、百貨業回收舊衣，也建議使用智慧分選設施，優化材質辨識及分選效率，也可推動纖維再生產品，如衣纖木、再生家具等，廢舊衣SRF能源化再利用也是一途。