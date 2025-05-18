徘徊恐怖與搞笑 柚子漫畫集描繪異色人間

曾2度入圍金漫獎的漫畫家柚子，日前推出新作「良田：柚子異色精選集」，除收錄曾刊載於日本小學館發表的短篇，也挑戰刻劃代理孕母、親情壓力等題材，在恐怖與搞笑風格之間探討人性邊界。

柚子畢業於日本京都精華大學漫畫研究科，以手繪漫畫見長，並以水彩、水墨為主要媒材，曾以「虎爺起駕：紅衣小女孩前傳」入圍金漫獎漫畫新人獎、「閻王帖上冊」入圍金漫獎年度漫畫獎，今年年初也代表台灣前往義大利拿坡里漫畫節交流。

「良田：柚子異色精選集」是柚子首部短篇漫畫集，她接受中央社記者專訪表示，畫長篇壓力較大，此次短篇漫畫集來自日常許多累積題材與作品，像「謀殺」篇從夢中得到靈感，「良田」是看到外國討論以腦死女性作為代理孕母後而想像的世界。

綜觀短篇漫畫集作品，核心都來自對於「人」的觀察，柚子說，這些觀察像是對什麼東西放冷箭，「偷偷嘲笑男生垮褲、女生口罩或是假人模特兒想裸體」，但專職為畫漫畫後自覺與人群距離越來越遠，甚至想著要不要去上班，看看外面的人在想什麼。

「戴上口罩」篇是柚子就讀日本京都精華大學漫畫研究科時的畢業作品，那時尚未爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，她在故事中描繪一個女生因染上怪病而須戴上口罩送醫，不料卻意外引發口罩流行的情景。

柚子在漫畫中奇想各種口罩樣式，鑲滿水鑽、掛上昂貴名錶不夠，還有拼接高樓大廈的口罩，乍看異想天開的靈感，其實可追溯自柚子觀察以前流行過的誇張吊飾，如水鑽小熊、彩帶鑰匙圈等，續篇「拉低褲頭」也源自紅極一時的垮褲穿搭。

柚子說，當時老師將「戴上口罩」篇寄給日本出版社，後來她便接到日本小學館邀稿，不過因「戴上口罩」篇已在台灣其他平台刊載，後來便擇稿、刊登了「偶話」篇，她也因此有機會在日本發表短篇作品至今，「謀殺」篇也正構思如何改編為長篇，挑戰能否於日本刊登。

柚子從小愛看日本漫畫，不過她並未因此立下漫畫家志願，反而不斷在心中告訴自己「畫畫會養不活自己」，而在大學攻讀設計，「我想說要當成熟的大人，盡早放棄這種夢想。」後大學期間，看到漫畫家搖滾貓在人力銀行徵求助手，她前去應徵，自此與漫畫創作結下契機至今。