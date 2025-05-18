台鐵和仁至崇德間列車強降雨停駛 花蓮秀林鄉和平村明停班課

今天強降雨襲擊東部，台鐵北回線花蓮秀林鄉崇德至和仁路段出現土石流，土石淹過鐵道，導致列車無法通行。台鐵為確保安全，雙向列車全面停駛，對號列車行駛至蘇澳新站，區間車到和平站。花蓮縣政府今晚發出快訊，明（19日）秀林鄉和平村和平、和中、和仁停止上班上課。

由於台鐵北回線中斷，不少旅客到花蓮車站退換票，公路局也啟動花蓮往和平接駁車，目前花東線鐵路正常行駛，有許多人選擇往南走，再搭高鐵北上。