聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵和仁至崇德間列車強降雨停駛 花蓮秀林鄉和平村明停班課
今天強降雨襲擊東部，台鐵北回線花蓮秀林鄉崇德至和仁路段出現土石流，土石淹過鐵道，導致列車無法通行。台鐵為確保安全，雙向列車全面停駛，對號列車行駛至蘇澳新站，區間車到和平站。花蓮縣政府今晚發出快訊，明（19日）秀林鄉和平村和平、和中、和仁停止上班上課。
由於台鐵北回線中斷，不少旅客到花蓮車站退換票，公路局也啟動花蓮往和平接駁車，目前花東線鐵路正常行駛，有許多人選擇往南走，再搭高鐵北上。
台鐵指出，和仁至崇德間強降雨致河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，造成電車線設備及路線受損，目前該區間路線暫時雙向不通，還有一支電力桿傾倒，號誌通訊中斷，土石淹沒軌面約有3000方，正全力搶通中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言