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台鐵和仁至崇德間列車強降雨停駛 花蓮秀林鄉和平村明停班課

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
由於台鐵北回線中斷，不少旅客到花蓮車站退換票，公路局也啟動花蓮往和平接駁車。圖／民眾提供
由於台鐵北回線中斷，不少旅客到花蓮車站退換票，公路局也啟動花蓮往和平接駁車。圖／民眾提供

今天強降雨襲擊東部，台鐵北回線花蓮秀林鄉崇德至和仁路段出現土石流，土石淹過鐵道，導致列車無法通行。台鐵為確保安全，雙向列車全面停駛，對號列車行駛至蘇澳新站，區間車到和平站。花蓮縣政府今晚發出快訊，明（19日）秀林鄉和平村和平、和中、和仁停止上班上課。

由於台鐵北回線中斷，不少旅客到花蓮車站退換票，公路局也啟動花蓮往和平接駁車，目前花東線鐵路正常行駛，有許多人選擇往南走，再搭高鐵北上。

台鐵指出，和仁至崇德間強降雨致河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，造成電車線設備及路線受損，目前該區間路線暫時雙向不通，還有一支電力桿傾倒，號誌通訊中斷，土石淹沒軌面約有3000方，正全力搶通中。

由於台鐵北回線中斷，不少旅客到花蓮車站退換票，公路局也啟動花蓮往和平接駁車。圖／民眾提供
由於台鐵北回線中斷，不少旅客到花蓮車站退換票，公路局也啟動花蓮往和平接駁車。圖／民眾提供
由於台鐵北回線中斷，不少旅客到花蓮車站退換票。圖／民眾提供
由於台鐵北回線中斷，不少旅客到花蓮車站退換票。圖／民眾提供

台鐵 花蓮縣政府

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