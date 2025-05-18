台鐵東部幹線斷 陳世凱出手、啟動陸空聯合馳援花蓮

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因東部下強降雨交通部18日指出下午16:10臺鐵因和仁=崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，目前北迴線雙向中斷，南下對號列車行駛至蘇澳新站，區間車至和平站；北上列車皆行駛至花蓮站止。臺鐵公司已即時成立一級應變小組。交通部也緊急展開海陸空處置及相關聯防措施。

一、加強於臺鐵各站廣播，同時特開經南迴線往高雄列車，並針對花東往高雄城際列車開放站票。

二、與公路局合作聯防，已於晚上19:30分啟動花蓮=和平間公路接駁，公路局已經協助臺鐵公司調用14輛遊覽車，和平站端及花蓮站端各7輛雙向接駁。

三、接駁臺鐵南迴列次旅客，已協高鐵公司自新左營站銜接高鐵列車，預計高鐵左營站發車時間為22:45(第6車商務車廂除外)及24:00兩列北上全車自由座列車，並加強站務人員引導轉乘。

四、已協調明（19）日立榮航空加開臺北往返花蓮各1班(06:35臺北發，07:55花蓮發)，另19日（一）下午正班機松山—花蓮 17:45-18:35，花蓮—松山 19:05-19:45。

五、並視通車情形安排5月20日(星期二)新臺馬輪及綠島之星二號二艘船舶投入海運備援，協助疏運。

交通部指出，目前臺鐵崇德=和平間，雨勢已變小，臺鐵公司工電維修人員(40人)及車輛(吊車、怪手、工程維修車、電力維修車)均已趕赴現場，全力進行搶修工作，並依現場實際受損情況評估搶通時間，若確認將適時對外發布。交通部將持續與相關單位密切注意通車狀況，督導各運具加強聯防，以降低對旅客行程影響。

交通部 台鐵

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