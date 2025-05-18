台鐵和仁崇德雙向中斷 交通部出手陸海空疏運齊發

受鋒面與對流影響，今下午4時10分台鐵因和仁至崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，目前北迴線雙向中斷，台鐵除已加開南迴線協助疏運，同時也協調高鐵加開2班全自由座列車、公路局調用20輛遊覽車接駁，另外，交通部也協調明早立榮航空加開台北至花蓮來回班機、下午松山花蓮來回班機。

和仁至崇德間強降雨致使河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，致電車線設備及路線受損，目前該區間路線暫時雙向不通，台鐵表示，依據現場回報，計有一支電力桿傾倒，號誌通訊中斷，以及土石淹沒軌面約3000方。

針對旅客疏運應變措施，台鐵表示，為加強疏運花東旅客，針對花東經南迴線往高雄、新左營城際列車全面開放站票，並已於今（18日）晚間7時48分加開一列花蓮往新左營，442次全車自由席EMU3000新自強號，花蓮晚間7時48分開、台東晚間9時45分開、高雄晚間9時37分開、新左營晚間11時45分到。

為接駁432次及442次旅客，高鐵指出，配合疏運因台鐵北迴線中斷受影響旅客，宣布晚間自高鐵左營站，機動加開2列全車自由座列車（第6車商務車廂除外），停靠沿途各站。

88832車次晚間10時45分左營站發車，預計明（19日）凌晨1時抵達南港站； 8834車次明（19日）凌晨0時自左營站發車，預計明凌晨2時15分抵達南港站，

交通部表示，台鐵也與公路局合作聯防，已於晚間7時30分啟動花蓮-和平間公路接駁，公路局已協助台鐵調用20輛遊覽車，往返和平站及花蓮站執行雙向接駁。

空運部分，交通部指出，已協調明（19日）立榮航空加開台北往返花蓮各1班，包含上午6時35分台北發、上午7時55分花蓮發，明天下午正班機松山至花蓮為下午5時45分起飛、晚間6時35分抵達，花蓮—松山晚間7時5分起飛、晚間7時45分抵達。

交通部進一步表示，除了上述疏運應變措施，也會視通車情形安排5月20日（周二）新台馬輪及綠島之星2號共2艘船，投入海運備援，協助疏運。