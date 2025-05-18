作曲家櫻井弘二來台33年 為朱宗慶打擊樂團持續累績創作能量

朱宗慶打擊樂團即將邁入40年，來台定居33年的日本作曲家櫻井弘二，日前與樂團簽約，正式成為駐團作曲家，櫻井弘二表示，期盼挑戰更多風格，為樂團持續累積創作能量。

根據朱宗慶打擊樂團（朱團）今天發布新聞稿，朱團甫於國家音樂廳演出「打擊樂與他的好朋友們」音樂會，並與「好朋友」之一櫻井弘二簽約，目前朱團加上洪千惠、約翰．帕沙達斯（John Psathas）等人，共有3位駐團作曲家。

新聞稿指出，藝術總監朱宗慶表示，自2007年起，每年都可以看見櫻井弘二參與樂團大大小小的演出，不斷在音樂上激盪出精彩火花，總是將許多心情與表演者的狀態融入創作，對於聲音的掌握也十分細膩。

朱宗慶表示，櫻井弘二正式成為駐團作曲家，比較像好友關係再進化，期待在樂團邁向2.0新階段過程中，能在絕佳情誼默契的基礎上，尋求更多創意突破。

櫻井弘二對成為駐團作曲家深感榮幸，他表示，與朱團的合作完全不會受限，「團員非常專業，也很願意接受挑戰，作曲家寫什麼，他們都可以打得出來，讓我每次替他們作曲都很開心，因為可以有很多可能性」。

新聞稿指出，朱團將於2026年舉行40週年音樂會，將呈現3位駐團作曲家的作品。