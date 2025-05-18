台鐵和仁至崇德雙向不通 雙鐵加開班次公路聯防疏運

台鐵北迴線和仁至崇德間受午後雷雨影響，致電車線設備及路線受損，台鐵指出，初估有1支電力桿傾倒，號誌通訊中斷，以及土石淹沒軌面約3000方，目前已進行搶修。圖／台鐵提供

台鐵北迴線和仁至崇德間受午後雷雨影響，致電車線設備及路線受損，台鐵指出，初估有1支電力桿傾倒，號誌通訊中斷，以及土石淹沒軌面約3000方，目前已進行搶修；疏運部分，除加開1列花蓮往新左營，也協調高鐵加開2列全車自由座接駁432次、442次旅客，另也啟動花蓮至和平公路接駁。

和仁至崇德間強降雨致使河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，致電車線設備及路線受損，目前該區間路線暫時雙向不通，台鐵表示，依據現場回報，計有一支電力桿傾倒，號誌通訊中斷，以及土石淹沒軌面約3000方。

台鐵指出，工電維修人員共40人，以及車輛，包含吊車、怪手、工程維修車、電力維修車等均已趕赴現場，全力進行搶修工作，並依現場實際受損情況評估搶通時間，若確認將適時對外發布。

台鐵表示，為確保行車安全，目前北迴線雙向中斷，南下對號列車行駛至蘇澳新站，區間車至和平站；北上列車皆行駛至花蓮站止；公司已即時成立本部一級應變小組及東區應變分組，並加強各站廣播，待雨勢較小後，將立即進行路線清除，以盡快恢復通車。

針對旅客疏運應變措施，台鐵表示，為加強疏運花東旅客，針對花東經南迴線往高雄、新左營城際列車全面開放站票，並已於今（18日）晚間7時48分加開一列花蓮往新左營，442次全車自由席EMU3000新自強號，花蓮晚間7時48分開、台東晚間9時45分開、高雄晚間11時37分開、新左營晚間11時45分到。

為接駁432次及442次旅客，台鐵指出，自新左營站銜接高鐵列車，已協調高鐵公司加開2列全車自由座列車，預計晚間10時31分432次旅客、晚間11時45分442次旅客到新左營站，高鐵開車時間為晚間10時45分及凌晨0時，並加強站務人員引導轉乘。

另外，台鐵也指出，自晚間7時30分起啟動花蓮至和平間公路接駁，並視即時氣象資訊機動調整接駁車班次。