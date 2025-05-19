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健康你我他／吃到飽漸進式取餐 享受美食不暴殄天物

聯合報／ 文／賽夏客（苗栗頭份）
面對滿漢全席的美食，更要細嚼慢嚥，讓身心都得到滿足。圖／賽夏客提供
面對滿漢全席的美食，更要細嚼慢嚥，讓身心都得到滿足。圖／賽夏客提供

每到溫馨母親節的五月，孩子為表孝心，除了送禮物外，會選擇在外面餐廳吃飯。餐廳的選擇客隨主便，兩老都隨喜，唯一要求是以「不暴殄天物」為原則。

平常吃食簡單，遇到餐桌上大魚大肉或琳瑯滿目吃到飽時，總會刺激我的味蕾，往往因貪念夾取過多食物，幾樣菜下肚，就滿到喉嚨，若能把菜吃光，也算心安理得；若遇不合口味的食物，就難以吞嚥，把它倒棄，定會受到良心之譴責。

有幾次這樣的經驗後，我學到漸進式的取餐方式，就是開始夾菜時，一種食物夾一口，這樣幾乎都能品嘗到各式各樣的食物；若是胃囊還未填滿時，第二回合就考慮配合自己的胃口，再「請君入甕」，若對某種食物特別青睞時，我會多光臨幾次，就是不貪多，以免糟蹋食物。

通常吃到飽餐廳，現場都會安排廚師煎煮，如燙麵、煎蛋、貢丸湯…，我會去捧場，但事先告知廚師減量，否則一碗湯麵吃完，非常有飽足感，失去了品嘗其他珍饌的機會。

自從學種菜後，深深覺得汗滴禾下土的辛苦，尤其環境愈來愈不利蔬果的生長，能溫飽肚子已謝天謝地了，至於吃到飽餐廳盛行，常讓人有貪小便宜的錯覺，造成食物的浪費。面對滿漢全席的美食，更要細嚼慢嚥，讓身心都得到滿足。

吃到飽 母親節 美食 餐廳

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