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健康名人堂／蔬果逾半的永續餐盤 從日常生活做起

聯合報／ 陳亮恭／台北市立關渡醫院院長

隨著科學研究的深入與氣候變遷的加劇，飲食型態對個人健康與地球影響受到廣泛關注。全球永續健康飲食推動組織提出的「植物為主飲食」，以堅實的科學基礎，展現出改善個人健康與環境永續的雙重效益。

個人餐盤 以植物性食物為主

EAT-Lancet由16個國家的37位頂尖科學家組成，旨在研究健康飲食與環境永續的關聯。他們於2019年提出「地球健康飲食」倡議，建議採行兼顧個人健康與地球永續的飲食模式。他們推廣以植物性食物為主，強調全穀雜糧、蔬果、豆類與堅果的攝取，適量搭配魚、蛋、禽肉和乳製品，此飲食方式推估每年可減少全球1100萬人死亡。

在台灣，源自「植物為主飲食」概念，由千禧之愛健康基金會化為「蔬果占一半」的飲食模式，建議個人餐盤一半為蔬果（蔬菜30%，水果20%），藉以達成健康飲食目標。蔬果中的維生素、礦物質、膳食纖維與抗氧化植化素的健康效果已經過廣泛驗證，但上班族常難以達成健康飲食，而這也間接成為企業永續發展的新策略目標。

台北市立關渡醫院在千禧之愛健康基金會協助下，進行為期三個月的「蔬果占一半」餐食試行計畫。在營養師的規畫下，每周一次減碳餐確保遵循「蔬果占一半」的原則，而員工對此也展現正面回應，在三個月試行後，便納入醫院員工餐廳常規運作推行。

「蔬果占一半」，除了顧及個人健康，也減少碳排放。展示了永續發展理念如何融入日常生活，每次餐食的選擇，都是對全球永續的貢獻。

當員工餐廳調整餐盤蔬果比例時，企業年報的永續發展指標便不再抽象，轉為具體呈現員工面前的餐食，也是員工健康的基礎。推動「地球健康飲食」不是要求員工理解繁複的永續發展理論，而是在日常用餐時選擇合宜的餐食，使永續實踐成為自然而然的日常行為，從而帶動健康個人生活的實踐。

每周1次 成為有意義的開始

「地球健康飲食」或「蔬果占一半」的飲食原則有堅實科學研究支持，但真正的改變始於個人日常選擇。良好的飲食習慣終究是個人持續實踐的結果，每個人可從小處著手：增加一份蔬菜、選擇當季水果、嘗試無肉一日等方式，逐步調整飲食型態。即使是每周一次的飲食調整，也能成為有意義的開始。

落實「蔬果占一半」的飲食型態，人人都是地球永續的志工，隨時隨地都在為自己的健康與地球的永續盡力。從我們的日常餐盤開始，確保足量蛋白質與蔬果攝取。

每個人的生活與健康狀況不一，合適的飲食模式也會因個人情況而異，但每個微小的正向調整都有其價值，健康地球與健康個人，或許正是通過這些看似微不足道的日常選擇，逐漸串連起來，最終達成個人健康與地球永續的雙重目標。

健康飲食 水果 永續 科學家

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