聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／你缺鋅嗎？多吃富含鋅的天然食物

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
鋅是人體必需微量元素之一，若缺鋅，優先從天然食物中補充。圖／123RF
鋅是人體必需微量元素之一，若缺鋅，優先從天然食物中補充。圖／123RF

鋅是人體必需微量元素之一，若缺鋅，容易導致免疫力低落、性趣缺缺、頻繁感冒、掉髮、疲倦等。缺鋅該如何補充？馬偕醫院營養醫學中心技術主任蔡一賢指出，應優先從天然食物中補充，非必要不建議仰賴補充劑，若有補充需求，則必須先抽血監測體內鋅含量，謹慎補充。

鋅有助清除體內自由基

鋅屬於二價陽離子，參與組織修復、蛋白質合成與抗氧化反應，有助於減少脂質過氧化、清除自由基，進而保護皮膚與內臟健康。對男性而言，補充鋅與精子生成密切相關；女性在懷孕與哺乳期間則因需求量增加，更需注意鋅的攝取，對胎兒發育至關重要。

蔡一賢提醒，若患有腸胃道疾病、慢性病如糖尿病、肝病、腎病，或長期酗酒者，可能會影響鋅的吸收，導致體內鋅含量不足。鋅濃度可透過抽血檢測，正常成人應維持在700至1200微克／每升，若低於500至600微克即應提高警覺，優先透過食物補充，必要時可由醫師評估是否使用補充劑。

在飲食來源上，蔡一賢指出，海鮮如牡蠣、貝類，紅肉如豬肉、牛肉，或是黃豆、全穀類、堅果類等食物，皆為鋅含量較高食物。建議牙口不好者，不妨可吃豬肉黃豆粥搭配蔬菜，不僅可以補鋅，又能補足營養。

其實，大多數民眾並不容易缺鋅，但仍需注意某些狀況下可能出現鋅不足情形，蔡一賢說，長期仰賴靜脈營養點滴的病人，常會因鋅補充不足，導致嘴角裂開、嘴唇乾裂症狀，外觀類似燙傷。

補充鋅劑應先抽血檢查

此外，素食者因攝取植物性食物較多，鋅含量普遍較低，且菠菜、秋葵等富含植酸的食物會抑制鋅吸收，應特別留意。蔡一賢建議素食者，可透過黃豆、腰果、杏仁等含鋅植物補充所需。

缺鋅的高風險族群，包括早產兒、孕婦、哺乳婦女、發炎性腸道疾病患者、長者、牙口不佳者、無法正常進食或依賴靜脈營養者。蔡一賢指出，這些族群可能需要額外補充鋅劑，但補充前必須先透過抽血確認鋅濃度，不可自行補充或長期過量服用補充劑，特別是部分民眾同時服用鋅與綜合維他命，容易出現攝取過量風險。

蔡一賢提醒，鋅會干擾銅與鐵的吸收，若長期補充鋅，需留意是否導致其他營養素失衡，建議在專業人員建議下進行評估與追蹤。

富含鋅的食物

●豆魚蛋肉類：牡蠣(蚵)、紅蟳肉、肝臟、牛肉、羊肉、豬肉、蛋黃、 黃豆。

●全穀類：小麥胚芽、胚芽米、薏仁、紅藜、燕麥／即食燕麥片、全麥麵粉、糙米。

●堅果類：南瓜子、核桃、腰果、杏仁果、芝麻、花生。（資料來源／馬偕醫院）

牡蠣 素食者 豬肉 馬偕醫院

延伸閱讀

便利商店變身保肝衛教前哨站 偕肝基會推免費腹超

毛豬每公斤拍賣價破百元 農業部：明起增加供應至2.3萬頭

今年超了沒？ 肝基會在高雄市大社區提供抽血癌篩腹超

影／基隆16歲少年無照雙載 過彎自撞分隔島 驚險瞬間曝光

相關新聞

台鐵和仁至崇德間列車強降雨停駛 花蓮秀林鄉和平村明停班課

今天強降雨襲擊東部，台鐵北回線花蓮秀林鄉崇德至和仁路段出現土石流，土石淹過鐵道，導致列車無法通行。台鐵為確保安全，雙向列...

台鐵和仁崇德雙向中斷 交通部出手陸海空疏運齊發

受鋒面與對流影響，今下午4時10分台鐵因和仁至崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，目前北迴線雙向中斷，台鐵除已加開南迴線協助...

台鐵和仁至崇德雙向不通 雙鐵加開班次公路聯防疏運

台鐵北迴線和仁至崇德間受午後雷雨影響，致電車線設備及路線受損，台鐵指出，初估有1支電力桿傾倒，號誌通訊中斷，以及土石淹沒...

旅客反映車廂內有老鼠 北捷：已清消不影響營運

台北捷運公司今天表示，17日下午4時2分菜寮站往迴龍方向列車，有旅客透過對講機反映車廂內有老鼠，行控隨即通知站長處理，後...

花蓮深夜仍有大雨 明天起各地晴朗、午後雷雨更緩和

今天受到鋒面及對流影響，北東出現劇烈降雨，中央氣象署預報員陳姵安表示，花蓮預計到深夜仍有局部大雨，明天起各地多雲到晴，午...

雷雨狂襲！台鐵「崇德-和仁」爆土石流 北回線路斷有家歸不得

超大豪雨侵襲花蓮，土石流泥淹過台鐵路段、電車線斷落，和仁-崇德之間的所有列車停駛，造成南北交通大亂。原本要前往花蓮的乘客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。