遠離肺炎威脅 疫苗、運動、飲食三管齊下預防

根據統計，2023年有1.7萬人死於肺炎，成為國人十大死因第三位。男性死亡率為女性1.5倍，65歲以上染病後更易惡化，增加死亡風險，顯示肺炎對男性及老年人威脅尤為嚴重。若要遠離肺炎，必須疫苗、運動、飲食三管齊下著手。

肺炎是指肺部遭受病原菌感染引起發炎，常見病原，包括細菌、病毒、黴菌及結核菌等。主要症狀為咳嗽、濃痰、氣促、胸痛，並可能伴隨發燒、寒顫、頭痛、食欲不振等。部分患者會感到極度疲倦，胸部X光則可見肺部浸潤。

高風險族群，包括65歲以上或5歲以下、患有慢性病，如心臟病、肝病、慢性肺阻塞病、糖尿病等、有嗆食問題、服用胃酸抑制劑、免疫力低下和認知障礙者，以及有不健康行為如抽菸和過量飲酒的人。此外，秋冬季節也是呼吸道疾病的高發季節。

診斷肺炎需要詳細詢問病史和症狀，包括旅遊史、職業、接觸史及是否有群聚感染等。醫師會進行身體評估如聽診，並進行抽血檢查、血液培養和痰液培養等，同時安排胸部X光作為鑑別診斷，有需要也會以胸腔超音波作為輔助診斷。如果懷疑是病毒性肺炎，還需進行流感快篩和COVID-19快篩。

治療方式，包含抗生素、化痰劑、支氣管擴張劑、止痛退燒藥等。一般抗生素療程5至7天，嚴重病例則需7天以上。若為病毒感染，則使用抗病毒藥物。醫師亦可能提供氧氣治療，並協助患者以深呼吸、咳嗽、蒸氣吸入、姿位引流等清除呼吸道分泌物，治療期間需定期追蹤胸部X光及血液檢查。

居家照護時，應注意手部衛生，勤洗手、避免觸碰口鼻；外出戴口罩，減少與有呼吸道症狀者接觸；若有咳嗽或打噴嚏，應以紙巾或手肘遮擋。戒菸、遠離二手菸及空汙，有助於降低肺炎風險。吞嚥困難者應注意進食姿勢，避免嗆咳，並維持良好口腔衛生。

均衡飲食、攝取足夠蛋白質及規律運動，有助於提升免疫力。每天散步20至30分鐘，或進行簡易床上運動，皆可增強體力。流感季節，高風險族群應盡早接種流感及肺炎鏈球菌疫苗。落實預防措施，才能有效降低肺炎發病率，守護自己與家人的健康。