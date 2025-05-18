花蓮深夜仍有大雨 明天起各地晴朗、午後雷雨更緩和

今天受到鋒面及對流影響，北東出現劇烈降雨，中央氣象署預報員陳姵安表示，花蓮預計到深夜仍有局部大雨，明天起各地多雲到晴，午後降雨範圍及雨勢會比今天更緩和，周六將有另一波鋒面接近，周日水氣再增多，屆時北台灣、花蓮受降雨影響溫度會略降。

陳姵安說，截至今下午5時30分，時雨量以新北市平溪火燒寮83毫米最多，3小時累積雨量以花蓮縣秀林鄉和中154.5毫米最多，其時雨量也高達81.5毫米。盡管對流逐漸趨緩，但仍有回波影響，花蓮預計到深夜仍有局部大雨，其他地區則會逐漸消退。

針對未來1周的天氣狀況，陳姵安指出，明天至周五（19至23日）為白天多雲到晴、午後有雷陣雨的夏天天氣型態，但午後雷陣雨的降雨範圍及雨勢將比今天和緩。

大台北、東北部、東半部、各地山區會有雷陣雨，山區需注意局部較大雨勢，迎風面的東部、東南部、恆春半島整天有不定時局部短暫陣雨，清晨至上午，西半部沿海地區也有零星短暫陣雨。

周六（24日）鋒面接近，各地白天為多雲的天氣，午後北部、東北部、東半部、各地山區有局部雷陣雨；周六晚間起至周日（25日），受到鋒面影響，北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。周日水氣較多，午後南部、東半部、東南部、其他山區需注意雷陣雨。

溫度部分，陳姵安表示，明天至周五高溫仍逾30度，大致落在31至35度，南部近山區高溫上看36度，但隨著鋒面影響。周六起溫度會略降，周日鋒面移動到南邊海面，北台灣、花蓮將明顯降溫，高溫僅剩26至28度，與先前的高溫相差9度，但體感涼爽不至於會冷。