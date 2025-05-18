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雷雨狂襲！台鐵「崇德-和仁」爆土石流 北回線路斷有家歸不得

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
超大豪雨侵襲花蓮，土石流泥淹過台鐵路段、電車線斷落，和仁-崇德之間的所有列車停駛，原本要前往花蓮的乘客過不去，焦急打電話了解狀況。圖／讀者提供
超大豪雨侵襲花蓮，土石流泥淹過台鐵路段、電車線斷落，和仁-崇德之間的所有列車停駛，原本要前往花蓮的乘客過不去，焦急打電話了解狀況。圖／讀者提供

超大豪雨侵襲花蓮，土石流泥淹過台鐵路段、電車線斷落，和仁-崇德之間的所有列車停駛，造成南北交通大亂。原本要前往花蓮的乘客過不去，在宜蘭站下車，焦急打電話了解狀況，上班族選擇北返，請假「明天不上班」，花蓮人大嘆有家歸不得；目前公路有通，但也不排除預警性封路。

今天下午東部山區下起大豪雨，瞬間雨量驚人，造成土石泥流淹過北回鐵道西正線橋面，台鐵北回線往返花蓮的所有列車停駛，從台北開來的列車也只能走到宜蘭蘇澳新站，台鐵緊急搶修，爭取今晚11時搶通。

氣象署針對「宜蘭縣、花蓮縣」發布大雷雨即時訊息，受到豪大雨影響，合鐵事故通報平台通報，崇德車站至和仁車站之間發生土石流，北迴線列車無法通行，台鐵通知想要退換票的旅客，可至售票窗口辦理，也有乘車網友即時回報「車長廣播只行駛至蘇澳新站，後續怎麼前往是個大問題」。

台鐵宜蘭站下午湧入人潮，多數是花蓮過不去，選擇在宜蘭站下車等候搶修，休息用餐，也有人原本要前往花蓮準備明天上班，不確定何時可以搶通？決定搭車返回台北，明天請假不上班。

除了台鐵列車行駛，公路也受到豪雨衝擊，目前雖然有通，但是不排除稍晚會進行預警性封路，想要回家的花蓮人望雨興嘆「一條安全回家的路，好難」。

超大豪雨侵襲花蓮，土石流泥淹過台鐵路段、電車線斷落，和仁-崇德之間的所有列車停駛，造成南北交通大亂，原本要前往花蓮的乘客過不去，在宜蘭站下車停留，花蓮人大嘆有家歸不得。圖／讀者提供
超大豪雨侵襲花蓮，土石流泥淹過台鐵路段、電車線斷落，和仁-崇德之間的所有列車停駛，造成南北交通大亂，原本要前往花蓮的乘客過不去，在宜蘭站下車停留，花蓮人大嘆有家歸不得。圖／讀者提供
下午因山區大雨，台鐵位於花蓮縣「崇德-和仁」發生土石泥，流淹過北回線橋面，北部前往花蓮的列車只能到宜蘭蘇澳新站。圖／民眾提供
下午因山區大雨，台鐵位於花蓮縣「崇德-和仁」發生土石泥，流淹過北回線橋面，北部前往花蓮的列車只能到宜蘭蘇澳新站。圖／民眾提供
除了台鐵不通，公路的線蘇花路廊南段因為時雨量攀升，公路局不排除預警性封路。圖／民眾提供
除了台鐵不通，公路的線蘇花路廊南段因為時雨量攀升，公路局不排除預警性封路。圖／民眾提供
宜蘭火車站公告「和仁-崇德間土石流路線中斷」、電車線斷落，雙向列車都停駛，造成南北交通大亂。圖／讀者提供
宜蘭火車站公告「和仁-崇德間土石流路線中斷」、電車線斷落，雙向列車都停駛，造成南北交通大亂。圖／讀者提供

台鐵 花蓮

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