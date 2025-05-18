快訊

新城老街幾乎沒人！花蓮端午連假住房率低於3成 旅宿業者分析原因

台鐵和仁至崇德間列車因大雨停駛 大水淹過橋面畫面曝光

中美貿易煙硝再起？陸對美歐日台共聚聚甲醛課反傾銷稅 對美最高74.9%

運彩公會推出「挑戰法網獎金擂台賽」 總獎金10萬元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
全球矚目四大滿貫賽之一的2025年法國網球公開賽開打。運彩公會提供
全球矚目四大滿貫賽之一的2025年法國網球公開賽開打。運彩公會提供

全球矚目四大滿貫賽之一的2025年法國網球公開賽開打，中華民國運彩公會順勢推出「挑戰法網獎金擂台賽」，理事長何昱奇宣布，這次擂台賽總獎金高達10萬元，「你押對，就是網球場上的提款機！」如果還不是運彩公會指定證號93181001網路會員者，請趕快申請加入參加競賽行列。

並且為了栽培更多的「謝淑薇」，另於總冠軍賽加設《紅土挑戰者特別獎》，加發2%派彩獎金，也由公會同步捐出與2%派彩獎金同樣的金額，做為推動網球運動的公益基金。

這場四大滿貫之一的全球矚目紅土賽事，除了場上選手拚搏，場外也有激烈賽事，中華民國運彩公會理事長何昱奇表示，「你押對，就是網球場上的提款機！」如果還不是運彩公會指定證號93181001網路會員者，請趕快申請加入參加競賽行列：https://lin.ee/9eiw62z

運彩公會指出，此次比賽競賽獎金高達新台幣10萬元，第一名獎金3萬元，第二名2萬元，第三名1萬元，第四名8,000元，第五到十名每人獎金3,200元。以上皆需完成基本門檻投注法網累積50萬元。

運彩公會表示，此次大賽還推出冠軍戰限定的獎金加碼機制，只要在冠軍戰前成功擠進排行榜前十名，即可於冠軍戰當日提出申請《紅土挑戰者特別獎》。

申請資格：為冠軍戰投注滿10萬(限冠軍戰)，可向運彩公會申請額外加碼，依該場派彩總額，加發2%派彩獎金。舉例，冠軍戰派彩總金額10萬元，加發2,000元獎金，依此類推適用，最高2萬元上限。

加發2%派彩獎金部分，公會也同步提撥相同金額，做為發展網球運動的公益基金，為台灣網壇培養出下一個「謝淑薇」。

運彩公會理事長何昱奇宣布，「挑戰法網獎金擂台賽」登場，總獎金10萬元。本報資料照片
運彩公會理事長何昱奇宣布，「挑戰法網獎金擂台賽」登場，總獎金10萬元。本報資料照片

法網 運動

延伸閱讀

王貞治盃青棒／李育朋好投、林顗勳開轟 台東4強對決桃園

王貞治盃青棒／曾聖恩單場2安3打點 新北力退雲林搶進4強

義大利網賽／謝淑薇攜拉脫維亞搭檔 女雙闖頭關

馬德里網賽／謝淑薇攜拉脫維亞搭檔 前進女雙4強

相關新聞

台鐵和仁至崇德間列車因大雨停駛 大水淹過橋面畫面曝光

中央氣象署今天下午針對花蓮縣秀林鄉發布雷雨即時訊息，受大雨影響，台鐵傳出K51+245土石淹過橋面，和仁至崇德間列車停駛...

雷雨沖斷台鐵和仁崇德電車線 蘇花路廊恐預警性封閉

台鐵受到雷雨影響，和仁＝崇德間（K51＋245處）發現水淹超過軌面，且電車線設備受損，即時起南下對號列車行駛至蘇澳新站，...

豪雨狂炸「土石淹過橋面」台鐵和仁至崇德間列車一度卡隧道

中央氣象署下午4時針對16縣市發布豪大雨特報，影響時間持續到晚間，受到大雨影響，台鐵傳出K51+245土石淹過橋面，和仁...

5縣市19日防36度高溫 鋒面週末報到

氣象署今天表示，明天各地大致多雲到晴，午後大台北、山區易有短暫雷陣雨，山區並有較大雨勢，雲彰南高屏防攝氏36度高溫；預估...

女子咳嗽逾半年腫瘤在哪？ 蘇一峰曝X光片：大家找看看

近期，新冠疫情再起，感染者多有咳嗽症狀，但久咳不癒，仍應盡速就醫檢查。胸腔內科醫師蘇一峰說，一名60歲不抽菸的女性患者，...

毛豬每公斤拍賣價破百元 農業部：明起增加供應至2.3萬頭

下周六就是端午節，豬肉買氣暢旺。中央畜產會資料顯示，昨天每公斤豬肉拍賣價來到100.13元，突破百元大關。農業部表示，價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。