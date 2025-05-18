運彩公會推出「挑戰法網獎金擂台賽」 總獎金10萬元
全球矚目四大滿貫賽之一的2025年法國網球公開賽開打，中華民國運彩公會順勢推出「挑戰法網獎金擂台賽」，理事長何昱奇宣布，這次擂台賽總獎金高達10萬元，「你押對，就是網球場上的提款機！」如果還不是運彩公會指定證號93181001網路會員者，請趕快申請加入參加競賽行列。
並且為了栽培更多的「謝淑薇」，另於總冠軍賽加設《紅土挑戰者特別獎》，加發2%派彩獎金，也由公會同步捐出與2%派彩獎金同樣的金額，做為推動網球運動的公益基金。
這場四大滿貫之一的全球矚目紅土賽事，除了場上選手拚搏，場外也有激烈賽事，中華民國運彩公會理事長何昱奇表示，「你押對，就是網球場上的提款機！」如果還不是運彩公會指定證號93181001網路會員者，請趕快申請加入參加競賽行列：https://lin.ee/9eiw62z。
運彩公會指出，此次比賽競賽獎金高達新台幣10萬元，第一名獎金3萬元，第二名2萬元，第三名1萬元，第四名8,000元，第五到十名每人獎金3,200元。以上皆需完成基本門檻投注法網累積50萬元。
運彩公會表示，此次大賽還推出冠軍戰限定的獎金加碼機制，只要在冠軍戰前成功擠進排行榜前十名，即可於冠軍戰當日提出申請《紅土挑戰者特別獎》。
申請資格：為冠軍戰投注滿10萬(限冠軍戰)，可向運彩公會申請額外加碼，依該場派彩總額，加發2%派彩獎金。舉例，冠軍戰派彩總金額10萬元，加發2,000元獎金，依此類推適用，最高2萬元上限。
加發2%派彩獎金部分，公會也同步提撥相同金額，做為發展網球運動的公益基金，為台灣網壇培養出下一個「謝淑薇」。
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