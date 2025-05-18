從結合馬戲藝術到攜手柏林愛樂 張正傑不斷挑戰大提琴極限

知名大提琴家張正傑創意源源不絕，繼昨天在衛武營完成「挑戰極限─親子音樂會」 之後，今天續有1場大提琴獨奏會，7月還將攜手柏林愛樂12把大提琴在北中南各演出1場，帶給樂迷滿滿的音樂能量。

張正傑昨起一連兩天在高雄衛武營演出，今年的親子音樂會，首度結合馬戲藝術，與大環藝術家楊世豪、單簧管音樂家陳威稜等聯手，帶來大提琴與馬戲共舞、管風琴震撼演奏及管樂的趣味PK對決等橋段，其中管風琴是衛武營音樂廳鎮館之寶。

今午在衛武營登場的大提琴獨奏會，主題為「教父與樂聖」，票房瞬即秒殺。張正傑這場「個人秀」，共演繹鮑凱利尼、貝多芬及蕭士塔高維契作品。張正傑說，3位作曲家橫跨18世紀至20世紀，樂迷能領略不同的大師丰采。

7月，張正傑則將與二度來台的「柏林愛樂12把大提琴」再次合作，7月14日起連3天在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院大劇院、高雄衛武營演出。