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雷雨沖斷台鐵和仁崇德電車線 蘇花路廊恐預警性封閉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
和仁=崇德間強降雨致使河水湍急，西線48至51k多處水淹過軌面，電車線均有受損，目前北迴線雙向中斷。圖／截自「靠北台鐵」粉專
和仁=崇德間強降雨致使河水湍急，西線48至51k多處水淹過軌面，電車線均有受損，目前北迴線雙向中斷。圖／截自「靠北台鐵」粉專

台鐵受到雷雨影響，和仁＝崇德間（K51＋245處）發現水淹超過軌面，且電車線設備受損，即時起南下對號列車行駛至蘇澳新站，區間車行止至和平站，上行列車皆行駛至花蓮站止；蘇花路廊南段下午已有短時豪雨發生，交通部公路局表示，後續雨量如持續加劇，不排除預警性封路。

中央氣象署下午針對花蓮縣、宜蘭縣、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時45分，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

台鐵說明，今下午4時10分由於小清水溪橋東線施工，和仁=崇德間強降雨致使河水湍急，西線48至51k多處水淹過軌面，電車線均有受損，為確保行車安全，目前北迴線雙向中斷，下行對號列車僅到蘇澳新站，區間車僅到和平，上行列車全部於花蓮折返。

同時特開經南迴線往高雄列車，並針對花東往高雄城際列車開放站票，以加強疏運花東旅客。

針對傳有列車卡在和仁-崇德間隧道，台鐵指出，一列477次EMU3000新自強號卡在途中，現已退回蘇澳新站，無人員傷亡，由於雨勢持續，預計今天無法修復完成。

台鐵表示，公司已即時成立本部一級應變小組及東區應變分組，並加強各站廣播。待雨勢較小後，將立即進行路線清除，以盡快恢復通車。造成旅客行程影響，敬請多加見諒。

公路方面，交通部公路局表示，受鋒面環境及對流發展旺盛影響，蘇花路廊南段下午已有短時豪雨發生，台9丁線和中~大清水1小時雨量65.0mm，台9線大清水~崇德（158K~167K）1小時雨量 65.0.0mm，公路局東區養護工程分局南澳工務已成立緊急應變小組，並於蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員加強巡查及待命，後續雨量如持續加劇，不排除預警性封路。

公路局指出，台9線161.3k花蓮縣政府正辦理石公溪疏濬，東區養護工程分局已通報花蓮縣政府，石公溪上游已誘發土石流，需撤離疏濬機具、設備。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規畫行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留

受鋒面環境及對流發展旺盛影響，蘇花路廊南段下午已有短時豪雨發生，台9丁線和中~大清水1小時雨量65.0mm，台9線大清水~崇德（158K~167K）1小時雨量 65.0.0mm。圖／台鐵提供
受鋒面環境及對流發展旺盛影響，蘇花路廊南段下午已有短時豪雨發生，台9丁線和中~大清水1小時雨量65.0mm，台9線大清水~崇德（158K~167K）1小時雨量 65.0.0mm。圖／台鐵提供

花蓮縣政府 雨量

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