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「大夢誰先覺」書、畫、印五人聯展 5月31日開展

聯合新聞網／ 綜合報導
「大夢誰先覺」五人聯展5月31日開展。 圖／讀者提供
「大夢誰先覺」五人聯展5月31日開展。 圖／讀者提供

長歌藝術傳播將於本月底至6月推出書、畫、印五人聯展「大夢誰先覺」，由莊錦華策展，邀集四位年輕有為的藝術家：鄧君浩、蔡長煌、沈伯陽和蕭凱中共同參展，以書法、繪畫、篆刻作品為橋，穿越時空與古今先哲的覺語對話，以期喚醒觀者心靈深處的微光與自省。

莊錦華、鄧君浩、蔡長煌、沈伯陽、蕭凱中五位藝術家，各自擷取古今賢智之語，將其化為筆墨與刀痕，於一紙一石之間，開展修行與領悟的過程。

本次展覽不僅是一場藝術作品展示，更是關於「夢」與「覺」的思辨之旅。展期從5月31日至6月22日，展期間每周末都有藝術家座談及咖啡品賞會，邀請您走入展場，打開一扇心靈之窗，讓夢與醒交織於筆墨光影之間。

展覽期間每日上午11時至下午6時，逢周一休館。展出地點台北市大安區安和路一段90巷4號（捷運信義安和站1號出口，步行2分鐘）。開幕式於5月31日周六下午3時舉行。

座談「說夢」，舉辦時間為6月7日周六下午2時30分，與談者莊錦華、鄧君浩、蔡長煌、沈伯陽和蕭凱中。

座談「夢・中・夢」，淺談中日台韓新馬師友近年來的書法活動，舉辦時間為6月15日周日下午2時30分，主講者鄧君浩，與談人莊錦華。

藝極咖啡品賞「夢・外・夢」，舉辦時間為6月22日周日下午1時30分至4時。

咖啡 展覽資訊 藝術作品 藝術家

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