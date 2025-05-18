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台鐵和仁至崇德間列車因大雨停駛 大水淹過橋面畫面曝光

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台鐵和仁至崇德間列車因大雨停駛 大水淹過橋面畫面曝光

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台9線蘇花路廊南段時雨量達到65毫米，公路局不排除預警性封閉。圖／民眾提供
台9線蘇花路廊南段時雨量達到65毫米，公路局不排除預警性封閉。圖／民眾提供

中央氣象署今天下午針對花蓮縣秀林鄉發布雷雨即時訊息，受大雨影響，台鐵傳出K51+245土石淹過橋面，和仁至崇德間列車停駛也無法通行，預計今天晚上11時恢復。台9線蘇花路廊南段時雨量達到65毫米，公路局不排除預警性封閉。

台鐵鐵路今天下午因山區大雨，土石泥流淹過北回西正線橋面，目前台鐵北回線往返花蓮火車已停駛，列車行駛至蘇澳新站為止。

公路局南澳工務段表示，受鋒面環境及對流發展旺盛影響，蘇花路廊南段下午已有短時豪雨發生，台9丁線和中至大清水1小時雨量65毫米，台9線大清水至崇德158公里至167公里1小時雨量達到65毫米，工務段已成立緊急應變小駔，並於蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員加強巡查及待命，後續雨量如持續加劇，不排除預警性封路。

另台9線161.3公里花蓮縣政府於石公溪疏濬，東區養護工程分局已通報縣府石公溪上游已誘發土石流請撤離疏濬機具、設備。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路。

台9線蘇花路廊南段時雨量達到65毫米，公路局不排除預警性封閉。圖／民眾提供
台9線蘇花路廊南段時雨量達到65毫米，公路局不排除預警性封閉。圖／民眾提供
台鐵鐵路今天下午因山區大雨，土石泥流淹過北回西正線橋面，目前台鐵北回線往返花蓮火車已停駛，列車行駛至蘇澳新站為止。圖／民眾提供
台鐵鐵路今天下午因山區大雨，土石泥流淹過北回西正線橋面，目前台鐵北回線往返花蓮火車已停駛，列車行駛至蘇澳新站為止。圖／民眾提供

台鐵 豪雨

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