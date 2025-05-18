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女子咳嗽逾半年腫瘤在哪？ 蘇一峰曝X光片：大家找看看

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
一名60歲不抽菸的女性患者，出現輕微咳嗽症狀已有半年多，曾進行胸部X光檢查，看了沒事。但同樣經過X光檢查，胸腔內科醫師蘇一峰說，當下覺得病情恐不單純，「覺得有問題」。圖／取自蘇一峰臉書
一名60歲不抽菸的女性患者，出現輕微咳嗽症狀已有半年多，曾進行胸部X光檢查，看了沒事。但同樣經過X光檢查，胸腔內科醫師蘇一峰說，當下覺得病情恐不單純，「覺得有問題」。圖／取自蘇一峰臉書

近期，新冠疫情再起，感染者多有咳嗽症狀，但久咳不癒，仍應盡速就醫檢查。胸腔內科醫師蘇一峰說，一名60歲不抽菸的女性患者，出現輕微咳嗽症狀已有半年多，症狀持續沒有好轉，期間去過其他醫學中心，經胸部X光檢查，看了沒事，判斷可能是長新冠，但治療還是咳嗽沒有好。

該名患者來到門診，同樣經過X光檢查，但當下覺得病情恐不單純，「覺得有問題」，「讓大家找看看在哪裡？」，並安排了後續的電腦斷層檢查發現，女子肺癌腫瘤已有3公分，屬於第二或第三期。

「當胸腔科醫師，門診X光片壓力很大。」蘇一峰說，以前住院醫師訓練的時候，老師教我們不要隨意幫病人照X光，因為開了一張X光，醫師拿不到一毛錢，之後卻可能要負擔無比大的責任。

胸腔內科醫師蘇一峰說，女子經過X光檢查，當下覺得病情恐不單純，「覺得有問題」，安排了後續的電腦斷層檢查發現，女子肺癌腫瘤已有3公分，屬於第二或第三期。圖／取自蘇一峰臉書
胸腔內科醫師蘇一峰說，女子經過X光檢查，當下覺得病情恐不單純，「覺得有問題」，安排了後續的電腦斷層檢查發現，女子肺癌腫瘤已有3公分，屬於第二或第三期。圖／取自蘇一峰臉書

咳嗽 醫師

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