豪雨狂炸「土石淹過橋面」台鐵和仁至崇德間列車一度卡隧道

中央氣象署下午4時針對16縣市發布豪大雨特報，影響時間持續到晚間，受到大雨影響，台鐵傳出K51+245土石淹過橋面，和仁至崇德間列車停駛，477列次退行回崇德站內4股。民眾指出，電車線受損，列車無動力，列車卡在和仁至崇德間隧道。

台鐵表示，由於小清水溪橋東線施工，西線48至51k多處水淹過軌面，電車線均有受損，現已成立一級應變小組，下行對號列車僅到蘇澳新站，區間車僅到和平，上行列車全部於花蓮折返，並加開南迴列車，全面開放站票。

台鐵表示，一列477次EMU3000新自強號卡在途中，現已退回蘇澳新站，無人員傷亡，由於雨勢持續，預計今天無法修復完成。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北市山區、南投縣山區、花蓮縣山區及新北市（汐止區及深坑區）有局部大雨或豪雨，大台北、東北部、東部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；山區慎防坍方及落石，並請避免前往山區活動；低窪地區請慎防積水。

另外，受雷雨影響，台9丁線南下61.5K（和仁路段）落石水瀑泥流；台9線161.2k（崇德路段）因雨勢較大，現場有泥水，不影響通行。交通部公路局表示，和仁路段已通報工務段處理，目前無阻斷或封閉，但呼籲用路人行經該路段小心留意。