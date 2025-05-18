毛豬每公斤拍賣價破百元 農業部：明起增加供應至2.3萬頭

下周六就是端午節，豬肉買氣暢旺。中央畜產會資料顯示，昨天每公斤豬肉拍賣價來到100.13元，突破百元大關。農業部表示，價格走高原因在於周六因冷凍屠宰及加工廠不進場採購，因此周末價格會較平日稍高，目前國內供應量供應無虞。

據畜產會統計，昨日交易頭數為1萬4002頭，和16日的2萬3509頭相比少了9500頭左右。農業部畜牧司指出，肉品市場平日周一至周五每天毛豬交易頭數約2.1萬頭，周六因冷凍屠宰及加工廠不進場採購，都是一般傳統肉商，交易頭數才會降至1.4萬頭左右，故周末每公斤均價較平日多2到3元，為市場常態。

畜牧司指出，交易價格母豬較公豬為高，每公斤多約7元，5月17日周六交易1.4萬頭，母豬占交易量62%，較平日公母各半為高，自然昨天價格偏高，不過昨日的100.13元並非近年同期最高。

畜牧司表示，明起已配合端午節期備貨需要，已準備每日增加至2.3萬頭毛豬，較平日2.1萬頭增加一成，足敷供應民生需求。