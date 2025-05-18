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21家未完成登記 國軍英雄館、香客大樓等落日條款再延5年

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部觀光署近日預告修正「旅館業管理規則」，針對國軍英雄館、教師會館、救國團青年活動中心等12類特定住宿場所，完成旅館業登記限期再展延5年至2030年1月21日。圖為台北國軍英雄館。圖／聯合報系資料照
交通部觀光署近日預告修正「旅館業管理規則」，針對國軍英雄館、教師會館、救國團青年活動中心等12類特定住宿場所，完成旅館業登記限期再展延5年至2030年1月21日。圖為台北國軍英雄館。圖／聯合報系資料照

國軍英雄館、教師會館、救國團青年活動中心等住宿場所納管期限將於2025年屆期，交通部觀光署近日預告修正「旅館業管理規則」，針對12類特定場所取得旅館業登記證期限，再延展5年至2030年1月21日，根據統計，約有21家需延期。

國軍英雄館、教師會館、香客大樓等場所過去經營旅館業務，卻無須相關登記與管理，引發旅館業界不滿，立法院2015年修法，要求「非以營利為目的且供特定對象住宿的場所而有盈利者」，應納入旅館管理，並於2025年1月21日前完成旅館業登記。

但截至期限屆滿前仍有許多單位未完成登記，立法院今年1月三讀通過再予以展延5年。而交通部觀光署也配合「發展觀光條例」修正案，近日預告修正「旅館業管理規則」第36-1條草案，針對2015年1月22日修正實施前的特定場所，自修正實施日起10年，登記期限再延展5年至2030年1月21日。

2015年1月22日旅館業管理規則修正施行前的特定住宿場所，包含國軍英雄館、教師會館、勞工育樂中心、林務局招待所、農業部森林遊樂區、青年活動中心、公教會館、警光會館、公私立學校實習旅館與會館、廟宇香客大樓，及其他如農場、度假村、私人教育園區等12類單位團體。

觀光署說明，2015年起列管對象共有118家，截至今年初已有9家成功轉型旅宿業、16家依規費法收取費用、7家轉作其他用途、31家放棄經營、33家有意持續經營但無證照、22家尚未定案；其中，在33家有意願業者當中，有21家需延期；至於列管對象為何遲遲無法合法化，觀光署表示，主要用地取得及消防法規還過不了關，因此才需延期。

觀光署表示，此案為配合發展觀光條例修正條文，自公告隔日起14日內，有意見者均可陳述意見或洽詢。

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