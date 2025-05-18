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雷雨狂炸！松山機場15:13起暫停地面作業 部分航班恐延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因雷雨當空，松山機場下午3時13分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。聯合報系資料照
因雷雨當空，松山機場下午3時13分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。聯合報系資料照

中央氣象署今下午3時針對16縣市發布豪大雨特報，豪雨警戒範圍包含新北市山區、南投縣山區；大雨警戒範圍包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北市山區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、東北部、東部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區需慎防坍方及落石，並避免前往山區活動；低窪地區請慎防積水。

交通部民航局表示，因雷雨當空，松山機場下午3時13分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

南投縣 松山機場 航班

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