優格怎麽挑、怎麼吃養出腸道好菌 醫曝最佳的食用時機

優格種類繁多，包括「希臘式優格」、「希臘優格」等，民眾該挑哪一款？何時吃最好？大腸直腸外科醫師黃郁純在「Youtube」頻道中進行分析。黃郁純表示，其實優格不管哪時候吃，對身體都是有幫助的，沒有太大差別，但不同時段吃優格，仍有不同好處。

黃郁純說，優格是由細菌分解牛奶中的乳糖形成乳酸，乳酸將牛奶中的蛋白質凝結成塊、濃稠狀所致，當優格被製作出來後，放久一點上面會出現乳清液體，下方是濃稠塊狀物，這就是「希臘優格」，如果額外加入增稠劑，如洋菜膠、果膠等，讓優格本體變得更黏稠，就是「希臘式優格」。

黃郁純指出，優格進入胃後，可以稀釋胃酸，讓優格中的益生菌更容易進入腸道，而優格裡有哪些好菌？最常見的就是嗜熱鏈球菌（S菌）和保加利亞桿菌（L菌），因國際酪農協會規定，發酵乳裡這兩種菌是一定要添加的，但台灣沒有如此規範。這兩種菌是共生關係，加到優酪乳或優格裡，會讓風味更豐富。

此外，優格也常見嗜酸乳桿菌（A菌）和比菲德氏菌（B菌）。黃郁純說，其中，比菲德氏菌在嬰兒時期的腸道比例非常高，隨年齡增長會逐漸衰減，但日常飲食難以攝取此菌，只能透過保健食品或優格來補充。

大家常會問，優格何時吃最好？黃郁純表示，其實不管哪時候吃，對身體都是有幫助的，並沒有太大差別，但不同時段吃優格的有不同的好處。如美國威斯康辛大學分校曾有研究指出，早餐前吃8盎司低脂優格能改善餐後代謝，可能有助於降低心血管和代謝疾病風險，吃早餐前就食用優格的受試者，腸道發炎的比例比不吃來得少。

而「營養素雜誌」曾有研究指出，早餐空腹吃優格，進到胃之後會稀釋胃酸，當胃酸被稀釋掉一些後，裡面的活菌會更容易存活下來，進入腸道。另，飯後吃優格也可以，但建議隔一段時間，此時胃酸較低，吃好菌比較不會被胃酸破壞，存活機率較高。她說，優格除了能攝取好菌外，也富含蛋白質等營養價值，甚至可以作為代餐來食用。

黃郁純建議，健身族可選高蛋白質添加的品項；蔬果量、膳食纖維不夠的外食族可選含水果、奇亞籽或燕麥的，能補充膳食纖維，也可以當好細菌的營養來源。她建議，優格盡量挑選菌種較豐富，且每種廠牌的優格種類不同，建議可以輪流吃。

黃郁純說，優格每天攝取量約一碗飯大小，約350至420cc，並應長期食用，這是一個長期累積、培養好菌的過程，而培養好菌也需給予好菌營養來源，吃完優格後，記得要吃足夠的膳食纖維，培養腸道好菌。