北市午後短延時強降雨機率高 貓纜因落雷停駛

北市災害防救辦公室今天表示，台北市午後可能發生短延時強降雨，其中南港區和文山區是降雨熱區，最大時雨量可能達60至80毫米。北捷則表示，受落雷影響，貓纜暫停服務。

交通部中央氣象署下午針對台北、新北及基隆等10縣市發布大雷雨即時訊息，並針對北北桃、宜蘭、台中山區發布山區暴雨災防告警，留意溪水暴漲並儘速遠離。

台北市災害防救辦公室表示，今天鋒面位於北部海面，午後可能發生短延時強降雨，平地最大時雨量可能達40至60毫米，其中南港區和文山區是降雨熱區，最大時雨量可能達60到80毫米。

防災辦說，昨天已通報相關局處加強相關整備及向民眾宣導工作，提醒今天打算前往山區或水域活動的民眾，務必要隨時留意最新天氣資訊。

台北捷運公司表示，貓空纜車中午12時24分因附近落雷暫停服務，旅客請勿前往搭乘，貓纜網站及捷運各車站均已公告，恢復營運時間另行通知。