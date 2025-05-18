快訊

雨勢升級！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

川普沒有永遠的敵人！中東破冰敘利亞 下個談判國可能是它

北市午後短延時強降雨機率高 貓纜因落雷停駛

中央社／ 台北18日電

北市災害防救辦公室今天表示，台北市午後可能發生短延時強降雨，其中南港區和文山區是降雨熱區，最大時雨量可能達60至80毫米。北捷則表示，受落雷影響，貓纜暫停服務。

交通部中央氣象署下午針對台北、新北及基隆等10縣市發布大雷雨即時訊息，並針對北北桃、宜蘭、台中山區發布山區暴雨災防告警，留意溪水暴漲並儘速遠離。

台北市災害防救辦公室表示，今天鋒面位於北部海面，午後可能發生短延時強降雨，平地最大時雨量可能達40至60毫米，其中南港區和文山區是降雨熱區，最大時雨量可能達60到80毫米。

防災辦說，昨天已通報相關局處加強相關整備及向民眾宣導工作，提醒今天打算前往山區或水域活動的民眾，務必要隨時留意最新天氣資訊。

台北捷運公司表示，貓空纜車中午12時24分因附近落雷暫停服務，旅客請勿前往搭乘，貓纜網站及捷運各車站均已公告，恢復營運時間另行通知。

北市 台北捷運 雨量

延伸閱讀

北市信義新光三越A8館命案 園藝工人陳屍4樓戶外區屍僵

總統府前5月20日辦迎賓活動 北市凱道周邊將交管

午後雷陣雨開炸！16縣市大雨特報恐下到晚上

北市男屢匯巨款遭阻沉默不語 警苦勸這句話軟化心防

相關新聞

雷雨狂炸！松山機場15:13起暫停地面作業 部分航班恐延誤

中央氣象署今下午3時針對16縣市發布豪大雨特報，豪雨警戒範圍包含新北市山區、南投縣山區；大雨警戒範圍包含基隆北海岸、台北...

雨勢升級！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

雨勢升級！中央氣象署下午15時針對新北市山區及南投縣山區等16縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

北北基宜桃5縣市大雷雨下到2時45分 防雷擊、強陣風、冰雹

中央氣象署下午13時21分針對台北市、宜蘭縣、新北市、基隆市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分；請慎防劇...

大雷雨炸北北基桃 南、北竿機場濃霧影響航班暫停起降

中央氣象署下午針對台北市、宜蘭縣、新北市、基隆市、桃園市、台中市、雲林縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續...

反對歧視 移工籲取消在台工作年限限制

台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）等團體今天在勞動部前舉行記者會指出，台灣政府開放移工已逾36年，也簽署了「消除對婦女一...

21家未完成登記 國軍英雄館、香客大樓等落日條款再延5年

國軍英雄館、教師會館、救國團青年活動中心等住宿場所納管期限將於2025年屆期，交通部觀光署近日預告修正「旅館業管理規則」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。