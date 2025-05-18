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大雷雨炸北北基桃 南、北竿機場濃霧影響航班暫停起降
中央氣象署下午針對台北市、宜蘭縣、新北市、基隆市、桃園市、台中市、雲林縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；民眾需慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
此外，氣象署也發布山區暴雨，警戒區域包含宜蘭縣礁溪鄉、新北市烏來區、新北市雙溪區、桃園市復興區、新北市石碇區、新北市平溪區、新北市新店區、台北市士林區、新北市坪林區、新北市三峽區及新北市汐止區。
交通部民航局表示，因濃霧影響，南竿機場自下午1時7分起，北竿機場自下午1時18分起，航班暫停起降，旅客注意航班異動。
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