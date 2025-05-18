反對歧視 移工籲取消在台工作年限限制

台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）等團體今天在勞動部前舉行記者會指出，台灣政府開放移工已逾36年，也簽署了「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），呼籲台灣政府正視藍領移工的長期貢獻，取消不合理的12年與14年的工作年限限制，終結制度性歧視與剝削。

移工團體表示，自1992年5月「就業服務法」上路至今，仍保留許多對移工不合理的分化制度，對藍領移工，現行法規仍設有12年的工作年限上限，雖然看護工在滿足評點制度條件後可延伸至14年，但仍未改變年限存在的基本事實。

SBIPT理事Arrey表示，為了能留在台灣繼續工作，不少移工不得不配合雇主與仲介簽訂不符事實的勞動契約，接受低於中階制度規定的2萬4000、2萬6000、3萬3000元新台幣等的工資。或是雖然轉為中階後工資有微小的提升，但移工卻被要求從事更大量、更辛苦勞累的工作，這與中階制度試圖留才、試圖提升移工工資待遇的目標背道而馳。

此外，取得中階資格的移工若回國後想再來台灣，因為必須透過母國的仲介系統，會遇到重重困難，因為中階移工已免每月仲介費，仲介變得無利可圖，證明中階制度中真正受益的只有仲介，而不是移工。

台灣國際勞工協會TIWA專員王俐婷表示，現行的移工制度下，移工除了來台要負擔高額的仲介費、不可自由轉換雇主之外，還只挑他們人生當中最精華12到14年的勞動力，結果我們把他們設定一個年限用完就丟，在與其他移工輸入國展開「搶工大戰」時，最直接的做法難道不正是提升勞動條件、廢除工作年限的限制，或是當工作或年齡達到也可以領勞保退休金等，並強化直接聘僱的服務，讓雇主及移工省下仲介費用，達到雙贏的局面？

王俐婷指出，勞動部應提出改善方案，要真正吸引移工留下來、真正的留才久用，是要直接廢除藍領移工的工作年限，只要移工找得到工作、有雇主願意承接，就能繼續留台工作。

勞動部回應，願意聆聽各界意見，針對中階技術人力制度，與勞工之權利保障，持續滾動檢討，未來朝向由政府提供更多的角色與功能之方向，逐步精進相關作法。