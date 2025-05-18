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北北基宜桃5縣市大雷雨下到2時45分 防雷擊、強陣風、冰雹

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北北基宜桃5縣市大雷雨下到2時45分，防雷擊、強陣風、冰雹。聯合報系資料照片
北北基宜桃5縣市大雷雨下到2時45分，防雷擊、強陣風、冰雹。聯合報系資料照片

中央氣象署下午13時21分針對台北市、宜蘭縣、新北市、基隆市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象署並發布山區暴雨，警戒區域：宜蘭縣礁溪鄉、新北市烏來區、新北市雙溪區、桃園市復興區、新北市石碇區、新北市平溪區、新北市新店區、台北市士林區、新北市坪林區、新北市三峽區及新北市汐止區。

氣象署針對宜蘭縣得子口溪(五峰旗防砂壩)、新北市三叉坑溪(雙溪清水坑)、新北市北勢溪(坪林映像虎寮區)、新北市北港溪(汐止柯子林)、新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市基隆河(平溪望古瀑布)、新北市大豹溪、新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)、新北市逮魚堀溪、桃園市宇內溪(宇內橋)、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)、台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至15時21分。

氣象署說，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

桃園 氣象署

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