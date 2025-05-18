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午後雷陣雨開炸！16縣市大雨特報恐下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18）日大台北、東北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18）日大台北、東北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

午後雷陣雨來了！中央氣象署中午12時30分針對16縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18）日大台北、東北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間：18日下午至18日晚上。

屏東縣 氣象署

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