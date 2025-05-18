中止連二降 中油：明起汽、柴油各漲0.3元、0.7元

台灣中油宣布，自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升25.2元。

台灣中油表示，本周受美中貿易緊張情勢趨緩影響，導致國際油價上漲，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.6元及0.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽油吸收0.3元，計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽、柴油實際每公升價格調漲0.3元及0.7元。

台灣中油表示，本周依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，累計至4月底止，台灣中油共吸收約41.16億元。