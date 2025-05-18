蔬食國策平台推廣吃全素救地球
跨政府提案協調單位蔬食國策平台(Vegan Policy Platform)提出訴求，「我吃全素救地球救台灣」，「全球蔬食國策啟動日」，「政府很忙，我們幫您救台灣」。
該平台5月19日9時前在凱道集合，陳遞蔬食國策造勢活動；5月25日舉行蔬食國策嘉年華遊行。19日活動預計上午10時30分前往總統府，下午1時後前往環境部、內政部及教育部，20日下午前往經濟部、農業部及衛福部。5月21日至23日全天在凱道宣傳。
平台呼籲賴清德總統吃素與制定強制性蔬食國策，改變飲食為全素，親自作為楷模與執行蔬食國策，減低地球毀滅性的災難，並在最短的時間內達到解決氣候所有的問題。
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