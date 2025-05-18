端午連假僅3縣市訂房率破6成 觀光署不再公布全台數據

端午連假將至，根據統計，前2日平均訂房率達6成以上地區為苗栗縣66.64％居冠，連江縣次之，澎湖縣排名第三。然而，交通部過往都會公布各縣市訂房率，但今年清明連假起，卻改為僅公布前幾名訂房率縣市，觀光署表示，公布訂房率主要考量連假交通疏運的參考，國旅狀況應以觀察每季的變化較為準確。

今年端午連假自5月30日至6月1日共3天，根據觀光署統計，連假個日訂房率達6成以上縣市，分別為5月30日的澎湖縣71.94%、連江縣68.41%、苗栗縣67.87%；5月31日苗栗縣65.40%、連江縣64.46%；6月1日連江縣65.78%。

其中，前2日（5月30日至5月31日）平均訂房率達6成以上縣市，依序排名為苗栗縣66.64%居冠、連江縣66.44%次之、澎湖縣62.18%排名第三。

觀光署分析，連江縣各單日及平均訂房率均逾6成，推估應與馬祖藍眼淚季節有關；苗栗縣端午活動及澎湖花火節也都吸引遊客，因此才會提高訂房率。

然而，觀光署過往都會在連假前1個月至2周公布各縣市訂房率數據，但今年清明連假2周起，卻改為僅公布前幾名訂房率5成以上的縣市，今年端午節更僅公布訂房率逾6成的3縣市，其餘18縣市及全台平均訂房率均不公布。

觀光署說，公布訂房率主要是提供連假交通疏運的需求及參考，國旅狀況應以觀察每季變化較為準確。

觀光署強調，此為連假15天前預估的訂房率，旅宿業者持續接受訂房，近年民眾改變訂房習慣，常在接近假期前才安排出遊並訂房，預估接近假期前訂房率將會再提高。