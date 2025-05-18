快訊

花蓮廂型車上午衝入知名早午餐店 10多人受傷

阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片

地方阿嬤便當飄香 台裔水利專家憶緬甸震後韌性

中央社／ 台北18日電

內亂不斷的緬甸遇上百年強震，台裔美籍水利衛生專家張暉𡩋見證磨難下的韌性，災民無私將僅存不多的物資贈與一無所有之人，地方阿嬤自發烹煮、發送的愛心便當，令他最難忘。

今年38歲的張暉𡩋是台裔美籍水利衛生專家，畢業於華盛頓大學，目前在緬甸仰光擔任無國界醫生水利衛生專案統籌，他從2015年起參與無國界醫生前線任務，曾前往衣索比亞、美屬波多黎各、坦尚尼亞、南蘇丹等地，「我很小就想加入人道組織。」

成為無國界醫生的一員，是張暉𡩋小時候的夢想，他告訴中央社記者，大約是在1999年無意間看到了無國界醫生推出的計畫，一顆小小的種子被種下，他開始專注無國界醫生，在他28歲那年，他終於圓夢，穿上印有無國界醫生標識的衣服，踏上戰亂的南蘇丹，修建水利。

「這些地方真的非常危險，我的家人、朋友直到現在仍然很擔心我。」張暉𡩋說，即使有非常多的擔憂，但他的親友團從來沒有提出反對意見，反而給予最大的支持，這些都是他一次次挺進前線的動力，即使面對內部衝突不斷、餘震持續的緬甸，他也一無反顧。

飄洋過海到太平洋另一端的緬甸，張暉𡩋見證了儘管面對困境，仍然展現出強大韌性的緬甸居民。「我的團隊夥伴其實都是百年強震的災民。」張暉𡩋說，那些白天並肩修復水利工程的當地夥伴，晚上回家繼續維修被震毀的家，甚至有人正在對抗災後心理創傷，依然從不缺工。

不僅是無國界醫生緬甸成員，當地一般住民面對考驗的勇氣，讓張暉𡩋欽佩不已。他說，很多人因地震而受苦，但在困境中依然熱心助人。當地居民只要有人有食材，就會煮飯與鄰居分享，食材還有庫存也會主動分送，甚至當有鄰居因地震失去衣物，其他居民也會主動提供幫助。

張暉𡩋指出，令人感動的是，這樣的善舉不只是地震後短暫的反應，而是一直持續到現在。他回憶有一次修水井時，有地方阿嬤準備了許多便當，不僅分送給村民，也特別拿來給在場所有公民社會組織（CSO）的夥伴享用，「那一刻就像一個大家庭共餐的溫馨場景。」

張暉寗感慨說，緬甸人真的非常溫暖，面對天災人禍，仍展現出令人敬佩的堅強與勇氣。地方阿嬤便當飄香，他永遠不會遺忘，就像在閒暇之餘，漫步當地市場，品嚐著在美國吃不到的熱帶水果，這些小確幸的滋味，中和了強震後重建所帶來的辛苦。

南蘇丹 無國界醫生 緬甸

延伸閱讀

趙麗穎離婚4年爆戀情！情定金馬名導趙德胤　同遊法國全被拍

國家級地震警報誤報？震央出錯 不在台東而在嘉義

地震前兆？彰化驚現馬陸大軍 專家稱不見得有關

「台灣國際紀錄片影展」前進台南 緬甸導演談拍片挑戰

相關新聞

上午天氣好…北市預警午後恐短延時強降雨 這2區熱區

台北市災防辦提醒，根據最新天氣預報資料，台北市今天下午將發生午後短延時強降雨，其中南港區和文山區是降雨熱區，最大時雨量可...

今水氣增多 天氣風險：這幾地午後恐下很大

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今天大氣環境將比昨天更不穩定，午後熱對流發展條件較佳，雷雨發生時易伴隨短時大雨、強...

關節痛非老化竟與腸道有關？ 醫教三招養腸法找回健康

很多人以為，關節痛、皮膚癢、容易疲勞等，是年紀到了，是體質差。但最新研究發現，也許真正的元兇，躲在腸道裡，正在慢慢點燃全...

大罷免潮…支持者焦慮上身 醫：注意身心狀況

大罷免潮席捲全台，加上季節轉換，導致許多人的焦慮感大幅上升。台中維新醫院院長許景琦表示，近來社會動盪不安，加上季節由春轉...

吃了30年才知道！便當菜「電話線」竟是舶來品 菜販讚：營養價值驚人

便當店常會看到一種黑色、捲曲狀的配菜，被稱為「電話線」，不少人從小吃到大，卻不知其真正來歷。事實上，這道配菜名為「海茸」，正式名稱是「叢梗藻」，又被稱作「南極公牛藻」，是來自南半球的海洋植物，營養價值相當驚人。

中止連二降 中油：明起汽、柴油各漲0.3元、0.7元

台灣中油宣布，自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。