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詐騙！農業部：「賴政府發補助 有養貓狗補助3,000元」係假的

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
貓狗示意圖。圖／Ingimage
貓狗示意圖。圖／Ingimage

農業部表示，近期網路所傳「賴政府發補助！有養貓狗補助3,000元！」是詐騙資訊。

農業部說明，近期有詐騙集團冒用政府名義，宣稱提供「寵物津貼」或「3,000元現金補助」，實際上是騙取個人資料與財物。請民眾務必透過各縣市政府官方網站或動物保護處查詢相關資訊，避免受騙。

農業部呼籲，如飼主要瞭解最新的補助政策與申請方式，建議可直撥全國統一1959動物保護專線電話，或聯繫當地動物保護機關確認。

寵物 詐騙集團 農業

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