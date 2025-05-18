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非核家園昨首日 楊家法：本月燃煤與燃氣輸出最高的一晚

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核三廠昨結束長達40年的運轉，但楊家法指出，昨晚是5月燃煤和燃氣輸出最高的一晚。圖／楊家法提供
核三廠昨結束長達40年的運轉，但楊家法指出，昨晚是5月燃煤和燃氣輸出最高的一晚。圖／楊家法提供

核三廠昨晚停役，深夜12時前完成反應爐停機作業，宣告台灣進入非核家園。氣候先鋒者聯盟發起人、台電基層員工楊家法表示，昨晚燃煤與燃氣機組是5月份輸出最高的一晚，比平日上班日都還燒更多，甚至澎湖還特地燒油來幫忙，非核後一到晚上就只能火力全開，已經沒有別的方法。

核三廠二號機昨天下午1時起操作降載停機，晚上10時完成發電機解聯，晚上12時前完成反應爐停機作業，之後將逐步退出反應爐內核燃料，預計5月30日前把核燃料全部移出至用過的燃料池內。

楊家法表示，從5月1日到今早8點，昨天5月17日是假日，但卻是5月份燃煤機組在晚上輸出最高的一天，比平日上班日燒得更多；燃氣發電量昨天5月17日也是5月燒最多的一天，這就是少了核能只能火力來補，至少晚上是一定要火力全開。

楊家法指出，夜間超高碳排部分，昨天整晚都在燒燒到今天凌晨1點多都還沒有停下來，除了燒煤及天然氣外，汙染最重的燒油，5月17日也是本周開最大的一天，本島燒不夠還要請澎湖晚上燒油來幫忙，這就是我們的選擇。

核三廠 核能 澎湖

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