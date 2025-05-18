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吃了30年才知道！便當菜「電話線」竟是舶來品 菜販讚：營養價值驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
便當店常會看到一種黑色、捲曲狀的配菜，被稱為「電話線」。便當店示意圖。聯合報系資料照
便當店常會看到一種黑色、捲曲狀的配菜，被稱為「電話線」。便當店示意圖。聯合報系資料照

便當店常會看到一種黑色、捲曲狀的配菜，被稱為「電話線」，不少人從小吃到大，卻不知其真正來歷。事實上，這道配菜名為「海茸」，正式名稱是「叢梗藻」，又被稱作「南極公牛藻」，是來自南半球的海洋植物，營養價值相當驚人。

菜販廖炯程近日在臉書發文指出，海茸在乾燥狀態下，會被切條運銷各地，加水後即可膨脹成料理常見的樣貌。他也形容海茸的體型可達十公尺長，外觀粗壯堅韌，有如牛筋一般，也因此被暱稱為「海藻界的猛男」。雖然許多學生不愛這道菜，但他坦言自己從小就喜歡這滑順的口感。

海茸不僅有獨特口感，營養價值也相當驚人。它富含水溶性膳食纖維，有助於腸道健康與穩定血糖；同時也含有豐富碘質，有助於甲狀腺運作與孕婦胎兒發育。此外，其鈣含量與牛奶相當，是素食者與乳糖不耐族群的良好補充來源。不飽和脂肪酸則有助於降膽固醇、保護心血管與提升免疫功能。

讓人意外的是，這道看似平凡的配菜其實是來自智利、紐西蘭等地的進口食材。在當地，海茸被廣泛應用於各類家常料理中，從涼拌菜到燉湯、甚至拌飯都不陌生。廖炯程感嘆，吃了30多年，直到最近才知道這道家常菜竟然來頭不小。

料理 智利 甲狀腺 素食者

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