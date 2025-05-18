綠色和平調查快時尚慢性中毒 揭二手衣毒害迦納社區與生態

根據綠色和平推估，台灣20至45歲民眾每年丟棄超過520萬件衣服，等於每分鐘有9.9件衣服被扔掉。這些看似「資源再利用」的二手衣實際上成為他國沉重的環境負擔，最新報告更揭露，非洲國家迦納正面臨有害紡織品帶來的嚴重汙染與社會問題。

全球每年生產約800億件新衣，幾乎是現今全球人口的10倍。綠色和平指出，這些大量製造的衣物有極高比率來自快時尚品牌，主要由聚酯纖維等合成纖維製成，不易分解，當遭棄置後還可能釋放出持續性的微塑膠，對環境造成長期傷害。

綠色和平媒體與推廣經理陳瓊妤表示，根據環境部資料顯示，台灣舊衣回收量從2016年的4.89萬噸，成長至2022年的8.16萬噸，去年台灣整體舊衣回收量約8.2萬公噸，年年上升，數據顯示台灣近年主要將二手衣物出口至印度、孟加拉、菲律賓等國。

2024年9月，綠色和平非洲辦公室與德國團隊共同發布調查報告「快時尚慢性中毒：迦納面臨有害紡織品危機」，揭示北半球國家過度消費所產生的大量二手衣，正在毒害非洲國家迦納的環境、生態與社區。

報告指出，迦納是接收世界各國舊衣的主要非洲國家之一，每周約接收1500萬件二手衣，遠超其3000萬人口的消化能力。大量衣物無法進入市場或被民眾使用，最終棄置、堆積或漂流至海上與海岸，造成環境壓力。

調查發現，這些二手衣絕大多數來自快時尚產業。雖然部分人認為二手衣能幫助當地發展經濟、提供物資，但實際上約有近半無法售出，只能被掩埋或焚燒。廢棄衣物造成空氣汙染、堵塞河道、汙染水資源和自然棲地，90%衣物由聚酯纖維等合成材料製成，曝曬與沖刷下將微塑膠持續釋放至環境中。

綠色和平表示，二手衣曾經是迦納重要的在地經濟資源，首都阿克拉的Kantamanto市場是全球最大二手衣市場之一，約有3萬人從事銷售、修復與清潔等工作。隨著快時尚在2000年代崛起，進入迦納的衣物品質大幅下降，數量卻不斷增加，導致市場無法吸收過量服飾，當地人將這些服飾稱為「Oburoni Wawu」，意為「死白人的衣服」。

綠色和平指出，現在每周約有100個40呎貨櫃、共1500萬件二手衣經由貨輪運至迦納最大港口，當中70%衣物會被送往Kantamanto市場。這些衣物往往因氣候不合、尺寸不符、樣式不符當地需求，品質也難以修補，終究只能被丟棄，堆積如山，散發惡臭。

陳瓊妤表示，面對此現象，綠色和平正倡議「生產者延伸責任」，採取汙染者付費原則，要求快時尚品牌為其產品的全生命周期負責，而非將相關責任推給消費者或二手市場。她指出，國際大型服飾品牌正加劇快時尚的商業模式，助長汙染、溫室氣體排放，以及供應鏈中的人權剝削，須透過有效的法規導正產業行為。