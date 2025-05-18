上午天氣好…北市預警午後恐短延時強降雨 這2區熱區

《毀滅戰士（DOOM）》系列新作《毀滅戰士：黑暗時代（DOOM : The Dark Ages）》已上市，聯合新聞網《科技玩家》開箱典藏版的《毀滅戰士：黑暗時代》，最讓人驚豔的是「12吋毀滅戰士模型（公仔）」，宛如進入遊戲狀態般隨時作戰，不過它所站的底座顏色和「配料」精緻到很像漢堡或披薩，讓人愈看愈想吃（喂）。

2025-05-18 09:57