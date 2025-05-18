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上午天氣好…北市預警午後恐短延時強降雨 這2區熱區

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
周末大致上仍是多雲到晴的天氣，所以感覺會有點熱。本報資料照片
周末大致上仍是多雲到晴的天氣，所以感覺會有點熱。本報資料照片

北市災防辦提醒，根據最新天氣預報資料，台北市今天下午將發生午後短延時強降雨，其中南港區和文山區是降雨熱區，最大時雨量可能達60-80毫米。

根據最新天氣預報資料顯示，今(18)日鋒面位於北部海面，台北市午後可能發生短延時強降雨，平地最大時雨量可能達40至60毫米，其中南港區和文山區是降雨熱區，最大時雨量可能達60-80毫米。

台北市災害防救辦公室表示，昨日已通報相關局處加強相關整備及向民眾宣導工作。今日打算前往山區或水域活動的民眾，務需隨時留意最新的天氣資訊。

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