今水氣增多 天氣風險：這幾地午後恐下很大

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今天大氣環境將比昨天更不穩定，午後熱對流發展條件較佳，雷雨發生時易伴隨短時大雨、強陣風與雷擊現象。預測各山區有熱對流發展帶來短暫雷陣雨機會，並在大環境西南風導引下，對流容易往東北方擴展，北部、東部平地也要留意短暫陣雨及雷雨可能。

林孝儒指出，昨天隨北方鋒面建立，台灣附近副熱帶高壓勢力略減弱，天氣不穩定，除午後局部地區出現旺盛熱對流發展外，夜間東部沿岸亦有明顯的線狀對流發展，帶來雷陣雨，局部地區出現大雨至短時豪雨現象。

林孝儒指出，今晨鋒面逐漸南下至北部海面擺盪，台灣整體位於鋒前西南風環境，大氣不穩定度提升且西南風水氣增多，清晨西部近海面陸續有對流雲系消長，顯示今天大氣環境將比昨天更不穩定。預測各地白天高溫約32至35度，南部內陸地區則要留意36度或以上高溫機會。

今天上午各地天氣大致穩定，以晴時多雲為主，但午後受熱力作用影響，預測各山區將有熱對流發展帶來短暫雷陣雨機會，並在大環境西南風導引下，對流將容易往東北方擴展，北部、東部平地亦要留意短暫陣雨及雷雨可能。今天午後熱對流發展條件較佳，雷雨發生時易伴隨短時大雨、強陣風與雷擊現象。

林孝儒表示，周一至周三，鋒面將北退遠離北部海面，台灣轉為偏南至西南風環境，大氣條件相對穩定下來。預測各地為晴時多雲天氣，普遍高溫約31-35度，南部內陸仍要留意36度高溫，白天悶熱感持續。午後雖仍可能有局部對流雲系發展，但降雨範圍與強度將逐日縮減，降雨主要侷限於山區，對平地影響較小。

不過，林孝儒說，周四起至周末，隨北方鋒面再度南下接近北部海面，大氣環境可能再度轉趨不穩定，午後對流發展條件將逐漸轉佳，各地天氣又將回到以熱對流為主的短暫雷陣雨型態，但此類降雨尺度小、不確定性高，建議後續持續關注最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。