免疫爭議聲量逾2萬！僵直性脊椎炎為何能不當兵？

演藝圈「閃兵」風波未平，免役話題再掀波瀾！繼王大陸爆出爭議後，陳零九、威廉、陳大天等多位藝人因涉嫌偽造病歷逃兵遭法辦，使得公眾對藝人兵役問題高度關注。網路輿論也隨之將焦點轉向因傷病而免服兵役的藝人，近日更有網友整理出一份名單，免役原因涵蓋精神壓力、內分泌失調、免疫疾病、心血管問題等多項症狀，引發大批網友關注與討論。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，「免服兵役」的相關話題近三日內（5/14～5/16）在網路上就有高達20,065筆網路聲量，足見社會輿論對此議題的高度敏感。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《網路溫度計DailyView》進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近三日（5/14～5/16）「免服兵役」的熱門關鍵字，發現「僵直性、脊椎炎」因周杰倫、敖犬等藝人而備受網友關注。許多網友對此病症抱持疑問，認為許多罹患此病的藝人能在舞台上唱跳，難以理解為何無法服兵役，「僵直性脊椎炎確診還可以每天跑跑跳跳錄外景」、「當兵的哪個環節會因為有僵直性脊椎炎而無法完成的」、「一堆有僵直性脊椎炎的藝人，結果演藝生活活蹦亂跳的，然後不用當兵」等質疑聲浪在網路上不斷湧現。

僵直性脊椎炎是什麼？具體症狀、生活不便一次看

外界普遍誤認為僵直性脊椎炎只是脊椎問題、無法運動，然而中國醫藥大學附設醫院過去曾分享，僵直性脊椎炎是一種慢性發炎、可能遺傳的免疫系統疾病。症狀通常表現為下背部僵硬與疼痛，尤其清晨症狀更明顯。患者需終身服藥控制，並靠規律運動與伸展以減緩病情惡化。若您也有類似症狀，提醒您應前往風濕免疫科就診，而非骨科或其他科別。

儘管患者日常看似與常人無異，但發作期可能導致嚴重疼痛與行動困難。此病發作頻率不定、痛感劇烈，長時間站立、久坐或進行劇烈運動都可能加重病情，因此軍旅生活對患者而言極具挑戰性。

彭尊發文現身說法！揭露無法看見的病痛

Threads授權／ryderfor3

Threads授權／ryderfor3

事件延燒後，同為病友的運動YouTuber彭尊也在Threads上發文分享自身經驗，他表示自己在大學時期就開始出現症狀，病情在天氣劇變時會加劇，嚴重時需要沿著床邊慢慢翻身才能下床。彭尊也回應了許多網友的疑惑，指出為了避免脊椎沾黏，僵直性脊椎炎患者反而更需要規律運動。他以自身為例，即使能跑全馬，但仍飽受不定時發病之苦，睡覺需要頻繁調整姿勢，久站久坐都會感到難以忍受。這也說明了，即使病患在某些時候看起來與常人無異，但僵直性脊椎炎帶來的影響是持續且難以預測的，很難適應需要長時間固定姿勢或劇烈運動的軍旅生活。

許多病友也紛紛現身說法，分享自身的經歷，「很多自體免疫疾病是平常不發病，但發病起來要人命」、「僵直性脊椎炎這種病不能治癒，跟一輩子的」、「要是在軍中操課一不小心脊椎可能斷裂，所以軍中才不敢收，國家可能要養一輩子」、「你問有僵直性脊椎炎的人，拿當兵跟他們換沒有僵直性脊椎炎，百分之百都願意換」、「我連站著都痛到不行，還要我跑步跟趴下？」也有網友提醒，僵直性脊椎炎並非確診即獲免役，仍需經由體檢中心評估發炎指數等指標，達到規定標準後才能依法免役。

520世界僵直性脊椎炎日 認識免疫疾病不再誤解

翻攝FB／亞東醫院健康e百科

這起事件除了引發外界對藝人兵役義務的討論，也讓「僵直性脊椎炎」這類隱性病症受到高度關注。許多病症雖難以從外表察覺，發作時卻可能嚴重影響患者生活。事件持續發酵，也促使社會重新思考：面對這類難以「被看見」的疾病，免役判準與大眾觀感該如何取得平衡？

值得一提的是，每年5月20日是世界僵直性脊椎炎日，宗旨便是提升社會對此病症的理解與關注。亞東醫院也預計在5月19日舉辦「2025僵直性脊椎炎日衛教活動」，藉由講座、運動指導與姿勢調整等活動，讓更多人能夠認識這類自體免疫疾病。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年05月14日至2025年05月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『免服兵役』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

「513國際請病假日」是什麼？撐不住就該休！正視職場壓力與身心健康

你也被掃到？中國短劇爆紅超越電影票房！熱門關鍵字盤點現象級熱潮、原因一次看懂

懶人包／金門國中段考題目爆不雅內容！翁姓老師遭起底聲量飆破萬

《弱美男英雄2》熱播掀共鳴！家長擔憂的「霸凌」近一年網路聲量近20萬筆

國定假日修法炸鍋！最新網路好感度揭曉 三大負面爭議一次看