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關節痛非老化竟與腸道有關？ 醫教三招養腸法找回健康

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，許多人認為關節痛、皮膚癢、容易疲勞等，是年紀到了，是體質差。但最新研究發現，也許真正的元兇，躲在腸道裡，正在慢慢點燃全身的火，引起全身慢性發炎所致。圖／123RF
台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，許多人認為關節痛、皮膚癢、容易疲勞等，是年紀到了，是體質差。但最新研究發現，也許真正的元兇，躲在腸道裡，正在慢慢點燃全身的火，引起全身慢性發炎所致。圖／123RF

很多人以為，關節痛、皮膚癢、容易疲勞等，是年紀到了，是體質差。但最新研究發現，也許真正的元兇，躲在腸道裡，正在慢慢點燃全身的火，引起全身慢性發炎所致。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，若腸道內的免疫細胞太少、太弱，腸道的防線就會出現破口，這就是「慢性發炎」的真正開端，建議應增加腸道免疫細胞，幫忙修補腸道、強化屏障、防止發炎。

張家銘表示，腸道不只是吸收營養，更是身體最大的免疫器官，是一座免疫指揮中心，有70%的免疫細胞都住在這裡。其中，有一群默默守在腸道的細胞，它們是「第三型先天性淋巴細胞」（簡稱ILC3s）。這群小兵，就像是腸道裡的消防員，平常安靜不吭聲，一旦有壞菌入侵，它們就會衝上去，釋放白介素-22（IL-22）「黏膜修復訊號」，幫忙修補腸道、強化屏障、防止發炎。

但如果ILC3s細胞太少、太弱，腸道的防線就會出現破口，讓炎症悄悄進來，從腸道開始，一點一點擴散到全身。這，就是「慢性發炎」的真正開端。

張家銘說，最新研究指出，如果常吃高油高糖、精緻加工的食物，不只會養出壞菌，還會讓腸道的好菌變少，ILC3s也會失去原本的功能。但只要吃對食物，這些細胞其實是可以被「叫醒」的。像是地瓜、秋葵、燕麥這類高纖蔬果，能增加腸道好菌，以強化腸道黏膜、抗發炎。

腸道發炎，可能影響關節、皮膚甚至腎臟。如發炎性腸道疾病裡，ILC3s功能不足，讓腸道變得像漏水的堤防。時間一久，身體進入警戒狀態，開始出現過敏、免疫錯亂。類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡或僵直性脊椎炎等，ILC3s反而會被過度啟動，造成關節腫脹、腎臟發炎，甚至皮膚紅疹。

「以為是關節的問題，其實可能是腸道先出事。也許慢性發炎，不是老化，而是腸道在求救。」張家銘說，過去常聽到「體質要改變」，但到底怎麼做？這些ILC3s的研究給了我們非常具體的方向：

第一、吃真正的食物，包括多吃原型食物，尤其是高纖蔬菜、發酵食品，能養好菌，也養好免疫。

第二、補對益菌，如特定菌種（像是Akkermansia muciniphila）可以幫助ILC3s穩定，研究中甚至發現能提升IL-22分泌，保護黏膜，減少系統性發炎。

第三、補充維生素A、D對ILC3s很重要，別忽略陽光與深綠色蔬菜的力量。另放慢步調，讓腸道也喘口氣：壓力大、熬夜、情緒起伏也會影響腸道菌相，進而干擾ILC3s。照顧情緒，就是照顧免疫。

張家銘指出，每個人應開始認真看待自己的腸道健康，別再忽略腸道的聲音，開始好好吃飯、睡覺、呼吸，幫助這些小小的免疫士兵重新拿回指揮權，慢性發炎不是宿命，不是「老了就這樣」，而是一場可以中止的火。

情緒 腎臟 類風濕性關節炎

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