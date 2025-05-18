大罷免潮…支持者焦慮上身 醫：注意身心狀況

大罷免潮席捲全台，加上季節轉換，導致許多人的焦慮感大幅上升。台中維新醫院院長許景琦表示，近來社會動盪不安，加上季節由春轉夏，原本有憂鬱傾向的患者病況加劇，近期就診的患者明顯增加2成，提醒民眾多留意自己的身心健康狀況。

今年來社會動盪不安，大罷免浪潮壟罩全台，加上春夏換季的不穩定，導致許多人的焦慮感大幅上升。台中維新醫院院長許景琦表示，院內近來患者數量較往年同期增加2成，40床急性病床幾乎全數滿床。

許景琦表示，他有一位病患，因為擔心自己支持的立委被罷免，感到非常焦慮，甚至出現解離狀況，也就是自己的靈魂從身體脫離了，經就醫治療，並叮囑病患少看罷免新聞與政論節目後，病況已有好轉。

許景琦提醒，工商社會緊張壓力大，民眾必須留意自己的身心健康狀況，如果發現情緒焦慮不安，並出現吃不下、睡不好等症狀，一定要盡快求醫，由醫生給予專業的諮詢，對症下藥。

維新醫院以讓思覺失調症病友回歸社會為目標，建構完善的社區精神醫療網，讓所有需要的思覺失調症病友能獲得健保給付的良好照護，並減輕家屬經濟負擔。