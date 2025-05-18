出門帶傘！今飆37度 吳德榮：午後雷陣雨範圍擴大

出門帶傘，今午後雷陣雨範圍擴大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今各地區晴朗，午後雲量增，山區有局部陣雨或雷雨的機率，擴及部分北部、東半部平地。白天「熱如炎夏」，最高氣溫達37度，應注意防曬、防中暑。

今各地區氣溫為：北部22至35度、中部22至36度、南部24至37度及東部21至35度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明日至周六(19至24日)滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣附近水氣減少，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，最高氣溫達37度以上，應注意防曬、防中暑；山區及東半部午後偶有局部短暫降雨的機率。