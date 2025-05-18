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出門帶傘！今飆37度 吳德榮：午後雷陣雨範圍擴大

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出門帶傘！今飆37度 吳德榮：午後雷陣雨範圍擴大

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天午後雲量增，山區有局部陣雨或雷雨機率，擴及部分北部、東半部平地。本報資料照片
今天午後雲量增，山區有局部陣雨或雷雨機率，擴及部分北部、東半部平地。本報資料照片

出門帶傘，今午後雷陣雨範圍擴大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今各地區晴朗，午後雲量增，山區有局部陣雨或雷雨的機率，擴及部分北部、東半部平地。白天「熱如炎夏」，最高氣溫達37度，應注意防曬、防中暑。

今各地區氣溫為：北部22至35度、中部22至36度、南部24至37度及東部21至35度。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明日至周六(19至24日)滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣附近水氣減少，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，最高氣溫達37度以上，應注意防曬、防中暑；山區及東半部午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬調整為：下周日至周二(25至27日)微弱鋒面南下，結構鬆散，主要降雨仍為午後激發的熱對流；美國模式末期的模擬則顯示，除了微弱鋒面，南海及菲律賓東方還有「熱帶擾動」發展；未來10天內尚無「梅雨滯留鋒」形成的跡象。由於各國模擬差異大，應繼續觀察模式的調整。

吳德榮說，最新(17日20時)歐洲模式(ECMWF)25日8時模擬圖顯示，微弱鋒面南下，結構鬆散(左圖)。最新(17日20時)美國模式(GFS)則模擬25日20時，除了微弱鋒面，南海及菲律賓東方還有「熱帶擾動」發展(右圖)。(圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(17日20時)歐洲模式(ECMWF)25日8時模擬圖顯示，微弱鋒面南下，結構鬆散(左圖)。最新(17日20時)美國模式(GFS)則模擬25日20時，除了微弱鋒面，南海及菲律賓東方還有「熱帶擾動」發展(右圖)。(圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄

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