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早餐也要吃蔬果 「二高水果」增加認知力、降低壓力

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
國人早餐蔬菜水果嚴重不足，建議早餐最好加入一份高維生素C、高水溶性纖維水果，有助提升認知能力、降低壓力。圖為奇異果切丁搭配優格、燕麥雜糧的創意早餐。記者楊孟蓉／攝影
國人早餐蔬菜水果嚴重不足，建議早餐最好加入一份高維生素C、高水溶性纖維水果，有助提升認知能力、降低壓力。圖為奇異果切丁搭配優格、燕麥雜糧的創意早餐。記者楊孟蓉／攝影

台灣外食族眾多，早餐是一天營養與能量的重要來源，衛福部國健署推動「我的餐盤」，鼓勵每餐中蔬果最好占餐盤一半。千禧之愛健康基金會發現，國人早餐蔬菜水果嚴重不足，建議早餐最好加入一份高維生素C、高水溶性纖維水果，有助提升認知能力、降低壓力。

研究發現，水果中的維生素C與水溶性膳食纖維對認知功能、專注力、降壓力有正面影響，適合放在早餐中。千禧之愛健康基金會營養師邱詩涵建議，早餐也要蔬果占一半，並攝取高維生素C、高水溶性纖維水果，有效率吃進超過20種營養素。

「蔬果占一半，健康有保障」活動響應以地球健康為旨的全球性營養組織EAT- Lancet所提出的「植物為主飲食（Plant-Based Diet），強調餐盤一半用蔬菜與水果以3：2比例填滿，另一半則以全穀雜糧、植物性蛋白質及堅果種子等植物來源食物，搭配少量動物性蛋白質。

蔬果中含有豐富的維生素、礦物質、膳食纖維，還有各種抗氧化的植化素，可以維持健康體態、降低大腸直腸腫瘤、心血管疾病及糖尿病風險。邱詩涵強調，國際研究顯示，若能攝取足夠的維生素C與水溶性纖維，不只可以讓身體更健康，還可以對認知功能與降低生理壓力有正面影響。

為了鼓勵民眾提高早餐的蔬果攝取量，千禧之愛健康基金會鼓勵每天早餐健康餐盤從加一份水果開始，對外食族而言，超商販售的水果切盤如奇異果、小番茄等與即食食品，攜帶方便、單吃無負擔，是快速補充所需營養的選項。邱詩涵建議，可在超商購買燻雞總匯鮮蔬三明治或炙燒明太子鮭魚飯糰加上新鮮水果。

外食族 早餐 水果

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