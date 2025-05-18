新聞眼／台大狼醫未停職…醫醫相護 愧對社會信任

台大醫院爆發嚴重性侵事件，處置涉案住院醫師黃信穎的科部主管，竟是因性騷離職前婦產部主任陳思原，他至今未卸下婦產科醫學會理事長職務，黃信穎完成訓練後在診所就職。醫界圈子小，師徒關係緊密，即使爆出性騷、性侵，仍可在醫界任職，若涉案者是醫界大老，地位更難搖動。

本案爭論重點演變為懲戒由誰負責，衛福部、台北市衛生局、台大醫院各執一詞，直到案件攤在陽光下，才論啟動懲戒程序，台大院方稱絕未袒護加害者，卻只記過未停職；北市衛生局稱不知情，但近三任局長均為台大醫師出身，是否皆對院內重大案件全然不知？

衛福部官員矛頭指向台大醫院，稱既有法條已夠用，不願積極研擬醫師法修正，讓社政單位可將狼醫名單轉交衛政單位處置；政府承諾已久的狼醫查詢平台，建置時程同樣一拖再拖。事關全台病人就醫安全，醫界行政單位從醫院、地方到中央，卻異常怠惰。

醫師地位名望均高，社會尊敬且包容度高，加上精英文化彼此護短，隱匿醜聞易如反掌。撇開私德問題，醫師性侵患者、藥廠業務、同儕等事件一再出現，涉案者暫離崗位避風頭後重起爐灶，彷彿一切從未發生。醫師養成不易，不該是保護狼醫的理由，社會投注大量資源，醫界更該自重，別愧對民眾信任。