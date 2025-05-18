連爆性侵、性騷案 醫界自省：勿用「交司法處理」卸責

一位年輕醫師公開向婦產科師長、前輩喊話，指接連性侵、性騷案，造成傷害的不是只有加害者，呼籲「讓我們不要成為旁觀的幫凶」、「督促醫院、學會、制度保護病患與同仁安全，重建婦產科醫師專業」。

這封公開信發信人署名為「台北市醫師工會會員及台灣婦產科醫學會會員」。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，近來接連爆出婦產科醫師涉及性侵、性騷，學會與醫院卻多以「交由司法處理」，迴避應負責任的制度改革。不僅病人擔心遭遇行為不端醫師，留在職場的醫護同仁也憂心自身安全與醫病信任崩解。

婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，醫學會無調查權，需等到「三審定讞」才能撤銷會員資格。台北市醫師公會理事長洪德仁指出，民主法治國家必須尊重每個人權利，待懲戒委員會確定懲處後，公會可做停權等處置。