聽新聞
0:00 / 0:00

連爆性侵、性騷案 醫界自省：勿用「交司法處理」卸責

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
台大醫院前住院醫師黃信穎性侵病患，台北地院判刑3年。 圖／聯合報系資料照片
台大醫院前住院醫師黃信穎性侵病患，台北地院判刑3年。 圖／聯合報系資料照片

一位年輕醫師公開向婦產科師長、前輩喊話，指接連性侵、性騷案，造成傷害的不是只有加害者，呼籲「讓我們不要成為旁觀的幫凶」、「督促醫院、學會、制度保護病患與同仁安全，重建婦產科醫師專業」。

這封公開信發信人署名為「台北市醫師工會會員及台灣婦產科醫學會會員」。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，近來接連爆出婦產科醫師涉及性侵、性騷，學會與醫院卻多以「交由司法處理」，迴避應負責任的制度改革。不僅病人擔心遭遇行為不端醫師，留在職場的醫護同仁也憂心自身安全與醫病信任崩解。

婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，醫學會無調查權，需等到「三審定讞」才能撤銷會員資格。台北市醫師公會理事長洪德仁指出，民主法治國家必須尊重每個人權利，待懲戒委員會確定懲處後，公會可做停權等處置。

司法 婦產科 婦產科醫 性侵 性騷擾 醫學會 醫師

延伸閱讀

狼醫執業不能管？ 醫學會、醫師公會：須待司法判決

性騷、性侵頻傳！年輕醫師斥醫院消極 職場成犯罪溫床

狼醫性侵竟持續任職 醫改會：醫醫相護鄉愿文化需改變

住院醫性侵未通報衛生局 台大醫院：僅規定通報社會局

相關新聞

考生注意！ 明各地天氣不穩 大台北、東北部小心豪雨狂炸

中央氣象署表示，北方鋒面明天將南移到台灣北部海面，全台各地天氣比較不穩定，東北部、東部會有局部短暫陣雨或雷雨，特別是大台...

躺進ICU才後悔！重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

今天是世界高血壓日，重症專科醫師黃軒表示，30年來在加護病房ICU見證太多血壓失控的危急個案，明明有許多併發症是可以預防...

狼醫執業不能管？ 醫學會、醫師公會：須待司法判決

台大醫院婦產部前黃姓住院醫師於2021年間涉嫌性侵一名急診病人，卻仍在院內完成醫師訓練，院方並未啟動醫師懲戒流程，事後更...

新聞眼／台大狼醫未停職…醫醫相護 愧對社會信任

台大醫院爆發嚴重性侵事件，處置涉案住院醫師黃信穎的科部主管，竟是因性騷離職前婦產部主任陳思原，他至今未卸下婦產科醫學會理事長職務，黃信穎完成訓練後在診所就職。醫界圈子小，師徒關係緊密，即使爆出性騷、性侵，仍可在醫界任職，若涉案者是醫界大老，地位更難搖動。

連爆性侵、性騷案 醫界自省：勿用「交司法處理」卸責

一位年輕醫師公開向婦產科師長前輩喊話，指接連性侵性騷案，造成傷害的不只是加害者，呼籲「讓我們不要成為旁觀的幫凶」、「督促醫院、學會、制度保護病患與同仁安全，重建婦產科醫師專業」。

台大狼醫未受懲戒 林靜儀：醫師違倫理即可停職

台大醫院前婦產科醫師犯下性侵案件，外界對遲遲未啟動懲戒不可思議。北市衛生局長黃建華建議，啟動修法讓醫院可通知衛生局啟動懲戒，但衛福部次長林靜儀認為，「現行規定已有工具可用。」違反倫理守則即可啟動懲戒。醫改會建議，醫界應建立調查期間停職機制，政府應建立查詢平台，讓民眾就醫可自主選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。